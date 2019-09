Tine Urnaut in kolegi bodo ob pomoči glasnih Stožic poskušali presenetiti branilce naslova Ruse. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj v razprodanih Stožicah se je začel ob 20.30. Rusi veljajo za prve favorite prvenstva, svojo moč so Slovencem pokazali že v predtekmovanju, ko so z izjemnim servisom in visokim blokom brez težav zmagali s 3:0.

Slovenija je medtem odigrala odlično tekmo z Bolgarijo, samozavest se je močno okrepila, igralci obljubljajo, da bodo naredili vse, da v Stožicah odigrajo še polfinalno tekmo (finale in tekma za bron bosta v Parizu), bo pa treba danes res pokazati brezhibno predstavo in ob tem še upati, da Rusi ne bodo imeli svojega dne.

Četrtfinale, tabela:



Danes ob 20.00 (Apeldoorn):

POLJSKA - NEMČIJA

2:0 (19, 21, -)

Ob 20.30 (Ljubljana):

SLOVENIJA - RUSIJA

1:0 (23, -, -)

Torek ob 20.30 (Antwerpen):

SRBIJA - UKRAJINA

Ob 20.45 (Nantes):

FRANCIJA - ITALIJA