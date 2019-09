V dvorani Bercy je več tisoč slovenskih navijačev. Foto: AP

Finale se je začel ob 17.30. Trenutno poteka drugi niz (Srbija je povedla s 7:14), Slovenci so prvega dobili na 19.

Dogajanje iz minute v minuto

Sijajen prvi niz, Srbi prišli le do 19 točk

Slovenci so z izjemno igro v bloku silovito krenili v tekmo (2:0, 5:3), nato malenkost popustili (5:7), toda s pametno igro v napadu in še naprej močnim blokom hitro spet prevzeli nadzor. Povedli so s 15:12, s trojnim blokom 17:13, prednost je dosegla celo pet točk (20:15). Po asu Atanasijevića so se Srbi malce približali (20:17), v finišu pa so Slovenci ohranili mirno kri in si po lepi potezi Čebulja priigral šest zaključnih žog (24:18). Izkoristili so drugo, zaključil je Gasparini. Srbija je v uvodnem nizu le enkrat uspela blokirati slovenski napad.

Po nekaterih ocenah v Parizu v živo tekmo spremlja 5000 Slovencev.

Sprejem za slovenske šampione! Slovenska reprezentanca se bo predvidoma ob enih zjutraj vrnila v domovino, v ponedeljek ob 17. uri pa jo v središču Ljubljane na Kongresnem trgu čaka velik sprejem. Na njem se bosta pridružila tudi kolesarska šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar ter kajakaši na čelu s svetovnima prvakoma Evo Terčelj in Nejcem Žnidarčičem.

Slovenci so s finalom in najmanj srebrno medaljo že ponovili dosežek iz leta 2015, skušali pa bodo to tudi preseči. Foto: Val 202/Anja Hlača Ferjančič

FINALE, Pariz, danes ob 17.30:

SLOVENIJA - SRBIJA

1:0 (19, -, -)

Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Cebulj.



Srbija: Okolić, Kovačević, Petrić, Krsmanović, Ivović, Jovović, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podraščanin, Lisinac, Ćirović, Peković, Todorović.



Tekma za 3. mesto:

POLJSKA - Francija

3:0 (24, 22, 21)

Polfinale:

SLOVENIJA - Poljska 3:1

SRBIJA - Francija 3:2