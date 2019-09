Dejan Vinčić je odlično organiziral slovensko igro in soigralce zalagal z natančnimi podajami. Foto: www.alesfevzer.com

"Kdor ne skače, ni Sloven'c!" je odmevalo iz več kot 11.000 grl v Stožicah. In slovenski odbojkarji so skakali visoko. Zelo visoko. Celo višje od izjemnega ruskega bloka, ki je največje orožje mogočne reprezentance, ki je veljala za prvega favorita prvenstva, hkrati pa je bila dvakratni zaporedni zmagovalec Lige narodov in aktualni evropski prvak. No, to kmalu ne bo več po zaslugi na četrtfinalnem obračunu izjemno borbenih, v napadu premišljenih in učinkovitih ter taktično dovršenih slovenskih odbojkarjev.

Ruski blok tokrat ni imel odgovora na slovenske napade, ki so jih Tine Urnaut, Mitja Gasparini in druščina uspešno zaključevali po natančnih podajah Vinčića, ki je imenitno organiziral slovensko igro. "Odločilo je naše srce. Ne vem, morda ni bila najboljša naša tekma, ampak srce je pa bilo ogromno. Ti navijači … To so takšni občutki, ki se jih z besedami ne opisati. Ne znam povedati, koliko nam pomagajo in nas dvigajo. To je brez dvoma njihova zmaga," je evforično v mešani coni razlagal prvi slovenski podajalec, v ozadju pa so mu navijači, ki so še ostali v dvorani, skandirali: "Vinko, Vinko, Vinko …"

Ključno, da so v izgubljenem tretjem nizu že ujeli pravi ritem

"Navijači so bili zagotovo odločilen dejavnik. Kot pravim, to je njihova zmaga. V tretjem nizu, ko smo zaostali, šest, sedem, osem točk, niso niti za trenutek popuščali in so nas ves čas spodbujali. Držali so nas gor in verjeli v nas. To je bilo zelo pomembno, da smo se v končnici tretjega niza približali na štiri točke. Neverjetno je bilo, da smo proti taki Rusiji prišli nazaj v igro, tako blizu, če bi niz trajal do 30, bi jih verjetno ujeli. Vse to je bila zasluga navijačev. Vsa čast," Vinčić ni mogel prehvaliti izjemne spodbude s tribun.

Četudi so v tretjem nizu imeli nekaj črnih minut, ko so si Rusi priigrali odločilno prednost za znižanje na 2:1, pa Slovenci niso popuščali in so v zaključku niza kar pošteno znižali zaostanek ter ujeli pravi ritem, v katerem so nato nadaljevali in dobili zadnjega: "Da smo se tedaj v tretjem nizu pobrali in vrnili v igro, je bilo res zelo pomembno. Saj smo vedeli, da bo skoraj nemogoče osvojiti ta niz, ampak smo dali vse od sebe in igrali, kot da ga zmagujemo, kot da igramo točko za točko. To je bilo odločilno, da smo potem v četrtem nizu začeli s tisto svojo pravo igro."

Taka ekstaza, da pozabiš, kaj se dogaja

Potem ko je Slovenija slabo odigrala dvoboj proti Severni Makedoniji in dan pozneje na zadnji tekmi skupinskega dela občutila moč Rusije, je sledila zelo dobra predstava v osmini finala proti Bolgariji, prava odbojkarska poslastica pa je bil vnovični dvoboj z Rusi, ki tokrat niso parirali izjemnim gostiteljem v Ljubljani: "Ne vem, ali je to najboljša tekma generacije, zagotovo pa je najbolj čustvena in z največjim nabojem. Težko rečem, ali je bila najbolj kakovostna, saj bi si jo moral pogledati še enkrat, ker se za deset minut nazaj ne spomnim. Taka ekstaza in taki občutki, da res ne vem, kaj se je dogajalo."

"Na servisu smo bili fantastični. Da jih oddaljimo od mreže, je bil naš prvotni cilj. Potem se z njimi da igrati. Seveda imajo vrhunsko ekipo, so izjemno fizično močni in v napadu jih je res težko zaustaviti, ampak ko imajo enkrat sprejem na štirih in petih metrih, si olajšaš delo. Potem jih lahko loviš v bloku in to nam je dobro uspevalo praktično celo tekmo. Ne le nas, že dolgo nisem nasploh videl reprezentance, ki bi bila tako dobra na servisu. Tudi ko so bili težki trenutki, smo vedeli, da se lahko zanesemo na začetni udarec. Ko veš, da si tako prepričan o tem elementu igre, pa je v odbojki nekaj najlepšega," je Vinčić izpostavil zares odličen servis slovenske vrste.

Že 14. maja v mislih zlata medalja

Zdaj so na vrsti Poljaki. S svetovnimi prvaki so se Slovenci pomerili pred dobrim mesecem na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Poljaki so si pred domačimi gledalci zagotovili vstopnico za Tokio, Slovenijo pa so tedaj premagali s 3:1. 33-letni prvi podajalec slovenske reprezentance si zadnji dve leti kruh služi pri poljskem klubu Cerrad Czarni Radom, kjer igrata tudi Alen Pajenk in Alen Šket. "O Poljakih še ne razmišljamo. Zdaj je najprej treba spiti eno pivo, potem se ohladiti, nato pa se dobro pripraviti na Poljsko," je takoj po tekmi povedal Vinčić.

Slovenija si je s prebojem v polfinale zagotovila še dve tekmi na prvenstvu. Z eno zmago dobi kolajno. Pred štirimi leti je v Bolgariji osvojila srebro, zdaj pa odbojkarji načrtujejo, da se iz Pariza, kjer bosta finale in tekma za tretje mesto, vrnejo z naslovom evropskih prvakov: "V Pariz gremo, kar je bil cilj. Od samega začetka smo to govorili. 14. maja, ko smo se zbrali, so bila pred nami še druga tekmovanja, ampak nekako so bile misli vedno usmerjene na domače evropsko prvenstvo. Takrat smo si zadali cilj, da hočemo kolajno, a ne katero koli, ampak zlato!"