Fantastični Slovenci se niso ustrašili favoriziranih Rusov, premagali so jih prvič na evropskih prvenstvih. Foto: BoBo

Kakšen praznik v Stožicah in v četrtek bo še bolj noro. Prihajajo Poljaki, ki so očitno pokupili veliko vstopnic, saj ob koncu tekme Slovenija - Rusija ni bilo več mogoče kupiti vstopnic za polfinale. Foto: BoBo

Ne-ver-jet-no! Z izjemno energijo in do potankosti izpeljanim načrtom so varovanci Alberta Giulianija povsem prizemljili Ruse v prvih dveh nizih, si nato privoščili nekaj slabših trenutkov v tretjem nizu, v razburljivem četrtem nizu pa po tekmecu spet udarili brez usmiljenja.

Dvoboj je odločil Mitja Gasparini. 12 tisoč navijačev je norelo, Slovenci so enostavno prekosili sami sebe. Vrnili so Rusom za vse prejšnje poraze in jih povozili z njihovim receptom: odličnim servisom in blokom. Slovenski športni junaki tako uresničujejo drzne napovedi, da jih zanima le medalja. Četrtkov polfinale s Poljsko je že razprodan, navijači pa prepevajo: "Gremo v Pariz!" Finale in tekma za bron bosta namreč v francoski prestolnici.

Trenutek, ko je vse poletelo v zrak! Zmaga nad evropskimi prvaki Rusi pelje Slovenijo v polfinale, ki bo v četrtek v Stožicah. Potem pa v nedeljo Pariz, pravijo navijači! #EuroVolleyM @rtvslo pic.twitter.com/RQm5igkCFq — Tina Hacler (@TinaHacler) 23. september 2019

Na polno od začetka

Čustva so po tekmi privrela na dan, solze so tekle. Klemen Čebulj: "To, kar smo pokazali, je nekaj nerealnega. Pred takšno publiko, pred celo Slovenijo, je res težko izgubiti. Zdaj prihajajo svetovni prvaki Poljaki, samo uživamo lahko." Že začetek tekme je ponudil vrhunsko igro, prvi niz pa so Slovenci dobili na 23. Fantastično vzdušje jih je poneslo, igrali so skoraj brez napak, z Gasparinijem in Kozamernikom pritiskali na servisu in bili odlični pri sprejemu. Unovčili so tretjo zaključno žogo.

Veliko veselje v razprodanih Stožicah po zadnji točki. Foto: EPA

Silovito začeli drugi niz in zdržali

V drugem nizu (25:22) so Slovenci še stopnjevali ritem in povedli s 6:1. Rusi so skoraj ujeli Slovence, končnica je bila razburljiva. Klemen Čebulj je ob servisu Kozamernika z dvema "pipoma" presenetil Ruse za vodstvo 22:19. Ob napaki Rusije je Slovenija še povišala vodstvo. Viktor Poletajev je pomagal s predolgim servisom, Slovenija si je priborila tri zaključne žoge in z napako Volkova na servisu izkoristilo drugo. Slovenci so imeli sicer v drugem nizu slabši sprejem od Rusov, vendar boljši servis (5 napak ob dveh asih).

Prvi niz dobili na 23. Izjemni Slovenci, izjemni navijači. S takšno igro je vse mogoče, v Stožicah pa že zdaj nažiga Golica. Nepozabno!! #eurovolleym pic.twitter.com/unygcyTnLm — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 23. september 2019

Rusko prebujenje

V tretjem nizu (21:25) so se branilci naslova razjezili in povedli s 4:0 in 7:1. Tonček Štern in Gregor Ropret sta prišla v igro, na klop sta šla Vinčić in Gasparini. Slovenci so v nadaljevanju držali ravnotežje (15:10), v zaključku z odličnimi servisi Urnauta celo resno zagrozili (24:21), toda Rusi so znižali zaostanek v nizih na 2:1.

Dobri stari Gasparini

V četrtem nizu je Rusija po seriji treh točk povedla z 2:3, ob odličnih servisih Gasparinija in uspešni Vinčićevi igri v bloku pa je Slovenija hitro spet povedla (8:6). Ko je bil na servisu razpoloženi Alen Pajenk, je prišlo vodstvo petih točk (15:10). Napad ni popuščal, Urnaut je s svojo živalsko energijo poskrbel za 17:12. Briljantna točka, v kateri je Dejan Vinčić iz nemogočega položaja idealno podal Tinetu Urnautu, je navijače spravila v delirij: 19:14! Dobri stari Mitja Gasparini je z asom priboril prvo zaključno žogo (24:19), z ubijalsko hladnokrvnostjo pa nato končal napad za morda celo najbolj čustveno zmago v zgodovini slovenske odbojke.

Četrtfinale, tabela, Ljubljana:

SLOVENIJA - Rusija

3:1 (23, 22, -21, 21)

11.225 gledalcev.

Slovenija: T. Štern 1, Pajenk 9, Kozamernik 8, Šket, Gasparini 12, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 13, Čebulj 12.



Rusija: Volvič 3, Karpuhov, Volkov 13, Semišev, Jakovljev 3, Butko 3, Muserskij 5, Poletajev 20, Andrejev, Mihajlov 19, Kljuka, Kobzar, Kolubljev.

Apeldoorn:

POLJSKA - Nemčija

3:0 (19, 21, 18)

Torek ob 20.30 (Antwerpen):

SRBIJA - UKRAJINA

Ob 20.45 (Nantes):

FRANCIJA - ITALIJA