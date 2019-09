Prvi niz so po izjemno izenačenem dvoboju dobili Rusi.

Tekma je razprodana. Foto: MMC RTV SLO/Tomaž Okorn

Njen zadnji tekmec je Rusija, branilka naslova, ki je do zdaj dobila vse štiri tekme, na katerih je pokazala več obrazov. Podobno kot Slovenija, ki pa je včeraj proti Severni Makedoniji doživela prvi poraz.

"Navijačem se bomo poskušali oddolžiti za vso spodbudo, ki nam jo kažejo v Stožicah. Proti Makedoniji smo razočarali, verjamemo, da proti Rusiji ne bomo," upa libero slovenske reprezentance Jani Kovačič.

Za prvo mesto in lažjega tekmeca v osmini finala

Tekmeca se bosta udarila za prvo mesto v skupini. Slovencem, ki so lahko ob porazu 0:3 in zmagi Turkov 3:0 proti Finski tudi tretji, bi za to zadostovala zmaga s 3:1 in 3:0, vsi drugi izidi bodo ustrezali Rusom. Zmaga bi pomenila lažjega tekmeca v osmini finala, če bi bili v osmini finala obe ekipi uspešni, bi se nato spopadli še v četrtfinalu, ki bo prav tako v Ljubljani.

Rusi so Slovence dvakrat premagali že na prejšnjem prvenstvu na Poljskem, prvič v skupini, nato pa še v četrtfinalu.

EP v odbojki 2019, Ljubljana

Skupina C, danes ob 17.30:

SLOVENIJA – RUSIJA

0:1 (-21, -, -)

Ob 20.30:

FINSKA – TURČIJA

Lestvica: RUSIJA 4 4 0 12:2 12 SLOVENIJA 4 3 1 10:4 9 TURČIJA 4 2 2 7:7 6 SEVERNA MAKEDONIJA 5 2 3 7:11 6 FINSKA 4 1 3 6:10 4 BELORUSIJA 5 1 4 6:14 2