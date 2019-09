Prvi mož slovenske reprezentance je kapetan Tine Urnaut. Foto: BoBo

Bolgari so nekoliko bolje začeli obračun, Slovenija pa je prvič povedla, ko je bil na servisu Pajenk, nasprotne napade pa sta z zaporednima blokoma zaustavil Kozamernik in Gasparini. Ko so najnevarnejšega Bolgara Sokolova Slovenci le ujeli v blok, so povedli s 16:14. Odlično so domači odbojkarji nadaljevali in povedli z 20:16, ko je Gocev sicer udaril prek slovenskega bloka, toda žoga je končala za zadnjo črto. Z dvema zaporednima napadoma je Bolgarija prišla na 22:20, toda nato je, ko je uspešno napad zaključil Urnaut, Slovenija povedla s 24:21 in bila le korak oddaljena od vodstva z 1:0. Toda Bolgari so silovito odgovorili in izenačili. Pajenk je prekinil bolgarsko serijo, toda po dobrem servisu Atanasova so si Bolgari priigrali zaključno žogo. Zatem je Gasparini blokiral Sokolova, toda po ogledu posnetka je sodnik potrdil, da je prišlo do dotika mreže in Bolgari so povedli.

Turki so v drugem nizu povedli s 5:1, nato pa je s 'timeoutom' posredoval Giuliani. Zatem so Slovenci zaigrali kot prerojeni. Odgovorili so serijo 8:0. Izjemen je bil na začetnem udarcu Čebulj, ki je povzročal Bolgarom veliko težav, Urnaut pa je blokiral Sokolova za 10:6. Tudi v nadaljevanju je Slovenija zadržala izvrsten ritem in poviševala prednost. Ko je Sokolov prek udaril prek bloka in je žoga zletela daleč v avt, je bilo na semaforju 19:10. Z devetimi točkami naskoka je Slovenija prišla do prve zaključne žoge. Čeprav so Turki odigrali nekaj uspešnih akcij, toda domača prednost je bila dovolj visoka in Tonček Štern je zaključil akcijo za 1:1 v nizih. Drugega je Slovenija dobila na 17.

Rusija čaka četrtfinalnega nasprotnika

Slovenci so odlično začeli domače prvenstvo in nanizali tri zmage, nato pa po zelo slabi predstavi presenetljivo klonili pred Severno Makedonijo. Dan zatem je sledil še dvoboj z Rusijo, ki brani naslov. Zmagovalec obračuna med Slovenijo in Bolgarijo se bo v četrtfinalu pomeril prav s prvimi favoriti prvenstva, ki so v osmini finala pričakovano gladko opravili z Grki (3:0). Dvoboj je trajal vsega 71 minut.

Bolgari, ki so na evropskih prvenstvih že osvojili pet medalj, a zadnjo pred desetimi leti, so na prvenstvu morali premoč priznati Franciji in Italiji, s čimer so v skupini A zasedli tretje mesto. Največja nevarnost preži od korektorja Cvetana Sokolova, ki je v skupinskem delu tudi prispeval daleč največ točk v svoji reprezentanci. Sokolova je slovenski sprejemalec Klemen Čebulj, ki je bil nekoč njegov klubski soigralec, označil za enega izmed petih najboljši odbojkarjev na tem položaju na svetu.

OSMINA FINALA, tabela, danes ob 20.30, Ljubljana:

SLOVENIJA – BOLGARIJA

2:1 (-25, 17, 16, -)

RUSIJA - Grčija

3:0 (16, 15, 16)

Volkov 18, Iakovlev 12; Fragkos in Papalexiou po 6.

Apeldoorn:

Nizozemska - NEMČIJA

1:3 (-17, -22, 30, -23)

Abdel-Aziz 29; Grozer 20, Fromm 18.

POLJSKA – Španija

3:0 (18, 13, 16)



Nantes:

FRANCIJA - Finska

3:0 (16, 23, 21)

Boyer 19, Ngapeth 16; Sivula 11.

Nedelja ob 17.00:

ITALIJA - TURČIJA

Antwerp:

SRBIJA - Češka

3:0 (29, 21, 18)

Kovačević 17, Atanasijević 15; Džavoronok 18.



Ob 20.30:

BELGIJA – UKRAJINA (Antwerp)