Vsa Slovenija diha z odbojkarji, ki želijo z neizmerno energijo Stožic v pariški finale. Foto: BoBo

Po dveh nizih je bilo 1:1. Foto: BoBo

Prvi niz: Slabši začetek, toda sijajen konec

Prvega niza Slovenci niso odprli tako dobro kot v ponedeljek proti Rusiji. Izjemni Leon je z asom povišal na 3:8, toda ko je na servis prišel Tine Urnaut in so navijači do konca odprli grla, je slovenska igra le stekla. Kozamernik in Čebulj sta prispevala nekaj nujnih točk in pri 9:9 je Slovenija začutila, da se lahko kosa s svetovnimi prvaki. Ti so po Leonovi bombi, ki je Pajenku skoraj odtrgala roko, spet malce ušli (10:12). Slovenci so jih ujeli pri 20. točki (ob odličnem delu Vinčića je zaključil Čebulj) in nato spet pri nepozabni 22. točki, ki se je končala po dolgi izmenjavi. Ko je Leon žogo zabil v mrežo (23:22), je dvorana skakala v ritmu "kdor ne skače ni Sloven'c". Čebulj je z asom stopnjeval ritem in priboril dve zaključni žogi. Leon je z diagonalnim udarcem za hip rešil Poljake, v drugem poskusu pa je Pajenk fenomenalno ustavil Leona.

Ključne ugotovitve prvega niza: V Stožicah še bolj noro navijanje, še boljše kot proti Rusiji Slovenija je naredila manj neizsiljenih napak, Poljaki so imeli slabšo realizacijo v napadu po sprejemu. Čebulj s petimi točkami najučinkovitejši. Namesto Mitje Gasparinija, ki mu servis ni stekel, je šel ob koncu niza v igro Tonček Štern.

V Stožicah je še bolj noro navijanje kot proti Rusiji. Foto: BoBo

Izjemna borba, Poljaki po "fotofinišu" izenačili

Drugi niz so bolje odprli Slovenci. Kozamernik je s "float" servisom priboril vodstvo 9:7, razpoloženi Pajenk 10:8. Razlika je ostajala minimalna, dokler ni Leon poskrbel z "super spike" in izenačenje na 17. Dvorana si je spet oddahnil, ko je bil v bloku uspešen Urnaut (19:17). Z Leonom na servisu so Poljaki hitro ujeli priključek (19:19), toda tudi Kubanec se je "zmotil" in žogo poslal v mrežo za nov slovenski nalet. Napetost je naraščala, Poljaki so ves čas pretili. Čebulj je s prve zaključil napad za 23:21, a je spet sledilo izenačenje (23:23). In nato pomoč Kubiaka: servis je poslal v mrežo. Prvo slovensko zaključno žogo so Poljaki z blokom ubranili (Čebulj je napadal) in si po izjemnem servisu Bienieka priigrali žogo za 1:1, ki so jo z učinkovitim blokom tudi izkoristili.

Šteje samo veliki finale

"Vstopnica za Pariz še ni dovolj, hočemo vstopnico za finale," je odločen bloker Jan Kozamernik, ki je že pred prvenstvom govoril, da je cilj zlata medalja, saj srebrno že ima. Potem ko je Slovenija izločila Bolgarijo in v četrtfinalu na nepozaben način še Rusijo, mora danes opraviti še z eno reprezentanco, ki kotira višje, z reprezentanco, ki ji stavnice od štirih polfinalistov pripisujejo največ možnosti za končno zmago, Poljsko.

Dvoboj se je začel ob 20.30 v razproadni dvorani, kjer je tudi veliko poljskih navijačev. V vsakem primeru bo Slovenija skupaj s poljsko reprezentanco s čarterskim poletom v petek dopoldne (po težavah Adrie bodo v Francijo poleteli z romunskim čarterskim operaterjem Carpatair) odhitela v Pariz, vprašanje je le, katera ekipa bo igrala v velikem finalu, katera pa za tretje mesto.

EP v odbojki, polfinale, danes ob 20.30:

SLOVENIJA - POLJSKA (Ljubljana)

1:1 (23, -24, -, -)

Petek ob 20.45:

SRBIJA – FRANCIJA (Pariz)

Tekma za 3. mesto bo v soboto ob 18.00, v nedeljo pa ob 17.30 finale, oboje v Parizu.