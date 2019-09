Earvin Ngapeth in soigralci so blesteli v četrtfinalu proti Italiji. Foto: EPA

Francija je v četrtfinalu odpravila Italijo s 3:0, Srbi pa so bili s 3:2 boljši od Ukrajine, zadnji niz so dobili s 15:9.

Po senzacionalni zmagi nad Poljsko v četrtkovem polfinalu v Ljubljani Slovenci niso imeli veliko časa za proslavljanje. S čarterskim letom z brniškega letališča so zapustili Slovenijo ob 11. uri in pristali v francoski prestolnici malo pred 13.00. V Parizu so tudi že opravili prvi trening.

Polfinale, Pariz, danes ob 21.00:

SRBIJA - FRANCIJA

1:1 (-23, 23, -, -)

Ljubljana:

Poljska - SLOVENIJA

1:3 (-23, 24, -22 -23)

Tekma za 3. mesto bo v soboto ob 18.00, v nedeljo pa ob 17.30 finale, oboje v Parizu.