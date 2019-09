Odbojkarji so zadnji teden obnoreli slovensko športno javnost. Foto: BoBo

Pozna ura vrnitve s finala evropskega prvenstva v Parizu, ki so ga Slovenci izgubili s Srbi (1:3), je bil eden izmed glavnih razlogov, da navijačev, ki so poskrbeli za izjemno vzdušje v Stožicah, ni bilo še več.

Od Stožic do Pariza Kolegi v športnem uredništvu ob 13.30 pripravljajo posebno oddajo Od Stožic do Pariza, v kateri bodo podoživeli srebrno slovensko zgodbo. Voditelj Saša Jerković bo gostil Jana Pokeršnika in Matijo Pleška, v oddaji pa bodo tudi vklopi v Brezovico, kjer se bo takrat nahajala reprezentanca.

A tudi maloštevilna množica navijačev je na osrednjem slovenskem letališču na nočnem sprejemu prešerno slavila. Prišli so najbolj vneti, oblečeni v navijaško opremo, poslikani po obrazih s slovenskimi zastavami in številnimi slovenskimi trobojnicami ter preostalo navijaško opremo.

Za dodatno dobro razpoloženje je poskrbel narodnozabavni trio Domačini iz enega od slovenskih centrov odbojke ‒ Kamnika. Z nekaterimi ponarodelimi pesmimi ansamblov bratov Avsenik, Lojzeta Slaka in Franca Miheliča so navijače pripravili tudi do skupinskega prepevanja in vriskanja. Glasbo so ob prihodu odbojkarjev pred letališko stavbo preglasile raglje, troblje, vuvuzele in glasno navijanje množice.

"V srcu nam to res veliko pomeni. Videti te navijače na sprejemu je res nekaj izjemnega," je povedal Mitja Gasparini.

Večja bo množica danes ob 17. uri, ko bo Kongresni trg v Ljubljani gostil uradni sprejem za odbojkarje, pridružili pa sem jim bodo tudi junaka Vuelte, kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar, ter kajakaša Eva Terčelj in Nejc Žnidarčič ter kanuist Luka Božič, dobitniki kolajn s svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju ta konec tedna v Seu d'Urgellu v Španiji.

Reprezentanti se bodo ob 16.15 na Prulskem mostu vkrcali na ladjico, navijači pa jih bodo lahko pozdravili na poti od Šentjakobskega mostu do Tromostovja. Reprezentanca se bo z ladjice izkrcala pred Dvornim barom in se peš podala do Kongresnega trga.

