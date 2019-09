Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Rusija je vknjižila peto zmago na EP-ju, z odlično igro pa branilka naslova ni pustila Slovencem presenečenja.

Varovanci Alberta Giulianija proti Rusom niso imeli nikakršnih možnosti. V prvem nizu so se sicer dobro držali, a ko je bilo potrebno, so Rusi pokazali premoč. Blesteli so predvsem pri servisih, ki so jim omogočili dober blok, Slovenci pravih orožij proti temu niso imeli.

Slovenci drugi ali tretji?

Rusi so s peto zmago zanesljivo zasedli sam vrh skupine C.

Slovenci morajo zdaj čakati na zadnjo tekmo skupine med Turčijo in Finsko, po kateri bo znano, ali bodo zasedli drugo ali tretje mesto v skupini. Ne glede na rezultat te tekme je jasno, da se bosta Rusija in Slovenija v primeru uspeha spet med seboj pomerili v četrtfinalu.

Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Prvi niz so po izjemno izenačenem dvoboju dobili Rusi (21:25). Obe ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, nobeni pa ni uspelo priti do višje prednosti. Nazadnje sta bili izenačeni pri izidu 21:21, Rusi pa so v razburljivi končnici bili bolj zbrani za dobljen prvi niz.

V drugem nizu so Rusi imeli že osem točk naskoka (11:19), na koncu pa so ga dobili z isto razliko kot prvega (21:25).

Tudi v tretjem nizu so bili Rusi boljši, ves čas so vodili, najvelč za 7 točk (14:21), na koncu pa so dobili niz z 21:25.

Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

EP v odbojki 2019, Ljubljana

Skupina C

SLOVENIJA – RUSIJA

0:3 (-21, -21, -21)

Ob 20.30:

FINSKA – TURČIJA

Lestvica: RUSIJA 5 5 0 15:2 15 SLOVENIJA 5 3 2 10:7 9 TURČIJA 4 2 2 7:7 6 SEVERNA MAKEDONIJA 5 2 3 7:11 6 FINSKA 4 1 3 6:10 4 BELORUSIJA 5 1 4 6:14 2