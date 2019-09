Slovenci na EP-ju merijo na medaljo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija bo imela po zadnjih informacijah na uvodni tekmi spodbudo približno 3.000 navijačev. Prireditelji so dan pred začetkom EP-ja sporočili, da so prodali 26.000 vstopnic, največje zanimanje velja za slovensko tekmo z Rusijo prihodnji teden, za katero so prodali 6.000 vstopnic.

Poleg Rusov in Belorusov so v skupini C v Ljubljani še Finska, Turčija in Severna Makedonija. EP sicer poteka v štirih predtekmovalnih skupinah v štirih državah.

Po končanem prvem delu EP-ja, iz katerega se bodo v nadaljevanje uvrstile prve štiri ekipe iz vsake skupine, bo Ljubljana gostila še dve tekmi osmine finala, eno četrtfinalno in eno polfinalno. EP se bo s finalom končal 29. septembra v Parizu.

DANAŠNJI SPORED



SKUPINA C, Ljubljana

TURČIJA - RUSIJA

1:3 (-13, 23, -17, -15)

Danes ob 17.30:

FINSKA - SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

SKUPINA A, Montpellier

BOLGARIJA - GRČIJA

3:0 (22, 16, 20)

Ob 17.15:

PORTUGALSKA - ITALIJA

Ob 20.45:

FRANCIJA - ROMUNIJA