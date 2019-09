Slovenci so s finalom in najmanj srebrno medaljo že ponovili dosežek iz leta 2015, skušali pa bodo to tudi preseči. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski odbojkarji v Parizu, ki so zjutraj pred tekmo opravili zadnji trening ne razmišljajo o drugem srebru po letu 2015. V en glas poudarjajo, da jih zanima samo zlato, pot do njega pa pelje prek Srbije, ki na tem EP-ju še nima poraza, v polfinalu pa je izločila favorizirano Francijo po pravi srhljivki s 3:2.

A tudi Slovenija ima na letošnjem tekmovanju v rokah že velik dosežek, pravzaprav kar dva. Slovenci so namreč enega za drugim izločili evropske in svetovne prvake Ruse in Poljake.

Pozno popoldne bo verjetno večina Slovencev pred televizijskimi zasloni, kar precej pa tudi v Parizu. Po najbolj optimističnih ocenah bo v Parizu v živo tekmo spremljalo 5000 Slovencev.

Sprejem za odbojkarje in kolesarja Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo predvidoma še ponoči prispela nazaj v domovino, v ponedeljek ob 17. uri pa jih v središču Ljubljane na Kongresnem trgu čaka velik sprejem. Na njem se bosta odbojkarjem pridružila tudi kolesarska šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar.

FINALE, Pariz

Danes ob 17.30:

SLOVENIJA - SRBIJA

Tekma za 3. mesto:

POLJSKA - Francija

3:0 (24, 22, 21)