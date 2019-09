Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Slovenija je bila v obračunu favorit, nevarnim Fincem pa so prepustili en niz.

Finska se je na krilih svojih številnih navijačev, ki so igralcem nudili lepo spodbudo, nekoliko bolj upirala kot Belorusi, toda na koncu je vendarle morala priznati Slovencem premoč. Varovanci Alberta Giuliani so imeli odličen sprejem, dobro so servirali, v drugem in tretjem nizu pa so naredili nekoliko preveč napak, predvsem v napadu, kar so tekmeci s pridom izkoriščali.

Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Slovenci zanesljivo do vodstva

Premoč so pokazali že v prvem nizu, ki so ga dobili s 25:18. Obe ekipi sta začeli srečanje nervozno, Finci so povedli z 1:3. Nato so Slovenci nanizali štiri zaporedne točke za 5:3. Finci so z uspešnim napadom spet povedli s 7:8 in 8:9, a to je bilo zadnje njihovo vodstvo. Varovanci Alberta Giulianija so v nadaljevanju napad gostov in niz mirno pripeljali do konca.

Dramatičen drugi niz pripadel Slovencem

V drugem nizu je Slovenija vodila z 8:4, a so jih vztrajni Finci hitro ujeli 9:8. Izenačena igra se je nadaljevala. Slovenija je pri vodstvu 21:19 dovolila nasprotnikom tri zaporedne točke za zaostanek z 21:22. Po izenačenju na 23:23 so do točke prišli Slovenci (24:23), ki niso izkoristili prve zaključne žoge. To jim je uspelo v drugo, za dobljen drugi niz s 26:24.

Finci podaljšali igro

Slovenci so v tretjem nizu prvi osvojili točko za 1:0, a nato so potek igre narekovali Finci, ki so ves čas vodili, največ za pet točk (7:12). Tolikšna je bila prednost Fincev tudi pri rezultatu 15:20, Slovenci so s tremi zaporednimi točkami ujeli Fince (18:20). Slovenci so končnico dobro odigrali, prišli so do prve zaključne žoge, a je niso izkoristili. To so kasneje izkoristili Finci za dobljen tretji niz (24:26).

V četrtem nizu pa je Slovenija pometla s tekmeci, ta niz so dobili s 25:15.

Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Rusi stoodstotni

Prvi favorit skupine C Rusija je dosegla tretjo zmago, tokrat je s 3:0 premagala Severno Makedonijo.

Rusi niso imeli pretirano težkega dela. Z odličnimi servisi, z njimi sta se izkazala predvsem Artem Volvič in Igor Kobzar, in blokom so v prvih dveh nizih tekmece povsem nadigrali. Tudi v tretjem so na začetku prišli do zanesljivega vodstva, nato pa popustili in dovolili tekmecem, da celo povedejo za dve točki (17:15). V končnici so imeli Makedonci tudi dve zaključni žogi za častni niz, a ruski blok podaljšanja tekme ni dovolil.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

SLOVENIJA - FINSKA

3:1 (18, 24, -24, 15)

SEVERNA MAKEDONIJA - RUSIJA

0:3 (15, 16, 28)

Lestvica: RUSIJA 3 3 0 9:2 9 SLOVENIJA 2 2 0 6:1 6 TURČIJA 2 1 1 4:3 3 FINSKA 2 1 1 4:4 3 BELORUSIJA 2 0 2 1:6 0 SEVERNA MAKEDONIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA A, Montpellier

GRČIJA - FRANCIJA

0:3 (14, 18, 24)

Ob 20.45:

BOLGARIJA - PORTUGALSKA

Lestvica: FRANCIJA 2 2 0 6:0 6 BOLGARIJA 2 2 0 6:0 6 ITALIJA 2 2 0 6:1 6 PORTUGALSKA 1 0 1 0:3 0 ROMUNIJA 2 0 2 0:6 0 GRČIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA B, Bruselj

NEMČIJA - BELGIJA

2:3 (-23, -17, 22, 15, -13)

Ob 20.30:

SLOVAŠKA - AVSTRIJA

Lestvica: BELGIJA 2 2 0 6:2 5 SRBIJA 1 1 0 3:0 3 SLOVAŠKA 1 1 0 3:2 2 ŠPANIJA 1 0 1 2:3 1 NEMČIJA 2 0 2 2:6 1 AVSTRIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA D, Amsterdam, Rotterdam

UKRAJINA - NIZOZEMSKA

0:3 (26, 27, 21)

ESTONIJA - ČRNA GORA

0:3 (-23, -28, -23