Slovenci na EP-ju merijo na medaljo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija bo imela po zadnjih informacijah na uvodni tekmi spodbudo približno 3.000 navijačev. Prireditelji so dan pred začetkom EP-ja sporočili, da so prodali 26.000 vstopnic, največje zanimanje velja za slovensko tekmo z Rusijo prihodnji teden, za katero so prodali 6.000 vstopnic.

Rusi in Finci upravičili vlogo favoritov

Na prvi tekmi skupine C je Rusija upravičila vlogo favorita in s 3:1 (13, -23, 18, 15) ugnala Turčijo, na drugi pa so bili Finci prav tako s 3:1 (23, 22, -23, 21) boljši od Severne Makedonije. Rusi so do zmage prišli brez večjih težav. Večji del tekme so bili za razred boljši od tekmecev, ki so v drugem nizu izkoristili edine črne minute ruskih odbojkarjev in po preobratu v končnici prišli do izenačenja na 1:1. Več pa jim branilci naslova in zmagovalci letošnje Lige narodov niso dopustili.



Finsko je v Ljubljano prišlo spodbujat okoli 1.000 navijačev, tako da so se v dvorani počutili kot doma. Makedonci so se papirnatim favoritom dvoboja dobro upirali, na koncu pa jih je drago stal slabši sprejem in dober finski blok.



Evropsko prvenstvo sicer poteka v štirih predtekmovalnih skupinah v štirih državah. Po končanem prvem delu, iz katerega se bodo v nadaljevanje uvrstile prve štiri ekipe iz vsake skupine, bo Ljubljana gostila še dve tekmi osmine finala, eno četrtfinalno in eno polfinalno. Turnir se bo s finalom končal 29. septembra v Parizu.

1. krog:



SKUPINA C, Ljubljana

Danes ob 20.30:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

0:0 (-, -, -)

TURČIJA - RUSIJA

1:3 (-13, 23, -17, -15)

Lagumdžija 15; Volkov 16, Mihajlov in Kljuka po 13.

FINSKA - SEVERNA MAKEDONIJA

3:1 (23, 22, -23, 21)

Sivula 17, Sirilä 11; Nikolov, Gjorgiev in Ljaftov po 14.

SKUPINA A, Montpellier:

BOLGARIJA - GRČIJA

3:0 (22, 16, 20)

PORTUGALSKA - ITALIJA

0:3 (-21, -10, -22)



Ob 20.45:

FRANCIJA - ROMUNIJA