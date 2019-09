Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Slovenija je v obračunu favorit. Na zadnjih medsebojnih tekmah je bila uspešnejša, na kakovostni lestvici je višje, igra tudi v svoji dvorani.

Premoč so pokazali že v prvem nizu, ki so ga dobili s 25:18. Obe ekipi sta začeli srečanje nervozno, Finci so povedli z 1:3. Nato so Slovenci nanizali štiri zaporedne točke za 5:3. Finci so z uspešnim napadom spet povedli s 7:8 in 8:9, a to je bilo zadnje njihovo vodstvo. Varovanci Alberta Giulianija so v nadaljevanju napad gostov in niz mirno pripeljali do konca.

V drugem nizu je slovenija vodila z 8:4, a so jih vztrajni Finci hitro ujeli 9:8.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

Ob 20.30:

SLOVENIJA - FINSKA

1:0 (18, -, -)

SEVERNA MAKEDONIJA - RUSIJA

0:3 (15, 16, 28)

Lestvica: RUSIJA 3 3 0 9:2 9 SLOVENIJA 1 1 0 3:0 3 FINSKA 1 1 0 3:1 3 TURČIJA 2 1 1 4:3 3 BELORUSIJA 2 0 2 1:6 0 SEVERNA MAKEDONIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA A, Montpellier

GRČIJA - FRANCIJA

0:3 (14, 18, 24)

Ob 20.45:

BOLGARIJA - PORTUGALSKA

Lestvica: FRANCIJA 2 2 0 6:0 6 BOLGARIJA 2 2 0 6:0 6 ITALIJA 2 2 0 6:1 6 PORTUGALSKA 1 0 1 0:3 0 ROMUNIJA 2 0 2 0:6 0 GRČIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA B, Bruselj

NEMČIJA - BELGIJA

2:3 (-23, -17, 22, 15, -13)

Ob 20.30:

SLOVAŠKA - AVSTRIJA

Lestvica: BELGIJA 2 2 0 6:2 5 SRBIJA 1 1 0 3:0 3 SLOVAŠKA 1 1 0 3:2 2 ŠPANIJA 1 0 1 2:3 1 NEMČIJA 2 0 2 2:6 1 AVSTRIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA D, Amsterdam, Rotterdam

UKRAJINA - NIZOZEMSKA

0:3 (26, 27, 21)

ESTONIJA - ČRNA GORA

0:3 (-23, -28, -23)