Brata Štern, Šketa in Videčnika je glasno dočakalo nekaj sto meščanov na čelu z županom Ivanom Žagarjem, ki se jim je zahvalil za vse lepe trenutke v času evropskega prvenstva.

Dva od štirih Bistričanov v reprezentanci Tonček Štern in Matic Videčnik na sprejemu v Ljubljani, kjer sta se fotografirala skupaj s kolesarskim asom Primožem Rogličem. Foto: www.alesfevzer.com

Žagar: Ste zgled vsem mlajšim generacijam

"Prepričan sem, da ti dosežki niso naključni, da je za njimi veliko odrekanja in dela, verjetno pa tudi podpora domačih. S tem ste zgled vsem mlajšim generacijam in verjamem, da se bo zanimanje za treninge v bistriškem odbojkarskem klubu še povečalo. Zadnje tedne pa se je tudi ime Slovenske Bistrice veliko slišalo v javnosti, za kar vam prav tako gre zahvala," je dodal Žagar.

Največ reprezentančnih izkušenj ima Alen Šket, ki je bil zraven tudi pri prvi srebrni medalji, za preporod slovenske odbojke pa je na današnjem sprejemu veliko zaslug pripisal prav italijanskemu trenerju Andrei Gianiju, strategu slovenske vrste pred štirimi leti. "Z njim se je vse skupaj začelo, predvsem njegova taktika in miselnost, nato pa so svoje prispevali tudi ostali, Slobodan Kovač in Alberto Giuliani, pa tudi naše vse bolj bogate izkušnje so prispevale k novemu uspehu," je dejal Šket.

Tonček Štern upa, da ne bodo čez nekaj mesecev vsi pozabljeni

Med najbolj aktivnimi Bistričani je bil tokrat Tonček Štern, ki ga veseli, da so povzročili veliko odbojkarsko evforijo v Sloveniji, vendar upa, da bo tako ostalo in da ne bodo vsi skupaj pozabljeni že čez nekaj mesecev. Navdušen je nad navijači, posebej vesel pa je sprejema v domačem kraju, kjer so jih pričakali znani obrazi.

V Novi Gorici poteka sprejem za Dejana Vinčića in Janija Kovačiča, na Ravnah pa za Tineta Urnauta in Klemena Čebulja.