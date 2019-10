Najprej je v Slovenski Bistrici nekaj sto meščanov glasno pričakalo brata Tončka in Žigo Šterna, Alena Šketa in Matica Videčnika. Županom Ivanom Žagar se jim je zahvalil za vse lepe trenutke v času evropskega prvenstva.

Dva od štirih Bistričanov v reprezentanci Tonček Štern in Matic Videčnik na sprejemu v Ljubljani, kjer sta se fotografirala skupaj s kolesarskim asom Primožem Rogličem. Foto: www.alesfevzer.com

Žagar: Ste zgled vsem mlajšim generacijam

"Prepričan sem, da ti dosežki niso naključni, da je za njimi veliko odrekanja in dela, verjetno pa tudi podpora domačih. S tem ste zgled vsem mlajšim generacijam in verjamem, da se bo zanimanje za treninge v bistriškem odbojkarskem klubu še povečalo. Zadnje tedne pa se je tudi ime Slovenske Bistrice veliko slišalo v javnosti, za kar vam prav tako gre zahvala," je dodal Žagar.

Največ reprezentančnih izkušenj ima Alen Šket, ki je bil zraven tudi pri prvi srebrni medalji, za preporod slovenske odbojke pa je na današnjem sprejemu veliko zaslug pripisal prav italijanskemu trenerju Andrei Gianiju, strategu slovenske vrste pred štirimi leti. "Z njim se je vse skupaj začelo, predvsem njegova taktika in miselnost, nato pa so svoje prispevali tudi ostali, Slobodan Kovač in Alberto Giuliani, pa tudi naše vse bolj bogate izkušnje so pripomogle k novemu uspehu," je dejal Šket.

Tonček Štern upa, da ne bodo čez nekaj mesecev vsi pozabljeni

Med najdejavnejšimi Bistričani je bil tokrat Tonček Štern, ki ga veseli, da so povzročili veliko odbojkarsko evforijo v Sloveniji, vendar upa, da bo tako ostalo in da ne bodo vsi skupaj pozabljeni že čez nekaj mesecev. Navdušen je nad navijači, posebej vesel pa je sprejema v domačem kraju, kjer so jih pričakali znani obrazi.

Kapetan Tine Urnaut je po ponedeljskovem sprejemu v Ljubljani doživel še sprejem domačih Korošcev. Foto: www.alesfevzer.com

1.500 Korošcev pozdravilo Urnauta in Čebulja

Na Ravnah na Koroškem se je pred mestno hišo zbralo približno 1.500 ljudi, ki so pozdravili Korošca Tineta Urnauta in Klemena Čebulja. Četudi utrujen po evropskem prvenstvu, na katerem je slovenska reprezentanca v nedeljo osvojila srebrno medaljo, se je Urnaut, ki so ga iz domačih Kotelj pipeljali v spremstvu gasilskih siren, vidno razveselil množice domačinov vseh starosti, ki so ga v mestnem središču pričakali z zastavami, baloni, oblačili z napisom njegovega priimka in odbojkarskimi žogami v rokah.

Zahvalil se jim je za sprejem in podporo ter dejal, da je ravno od navijačev dobival potrebno energijo na minulih tekmah. Glede reprezentančne ekipe pa je povedal, da je v letošnjem letu postala še bolj izkušena, da so se navadili igrati drug z drugim in navadili igrati težke tekme. Čaka ga nekaj dni počitka, v soboto pa se že odpravlja na Kitajsko. Glede januarskega kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu pa je dejal, da bodo naredili vse, da se uvrstijo v Tokio.

Mama Klemna Čebulja: Neizmerno smo ponosni na Klemna

Ob odsotnosti Klemna Čebulja je zbrane na Ravnah nagovorila njegova mama Janja. "Neizmerno smo ponosni na Klemna, neizmerno smo veseli, da tudi vi njega podpirate v vsem dogajanju, ki je bilo zadnje tri tedne res enkratno," je dejala Čebuljeva, ki je vsem staršem dala nasvet, naj svojim otrokom čim prej kupijo žogo in se z njimi žogajo. "Kajti žoga je tista, ki te vsak trenutek prisili, da skočiš za njo, postaneš velik, največji. Postaneš odličen odbojkar," je dejala Janja Čebulj, ki se ji je na odru pridružil tudi Klemnov oče Miran.

Ravenski župan Tomaž Rožen pa je dejal, da se toliko ljudi pred mestno hišo ni zbralo v zadnjih 13 ali še več letih, kar je po njegovem dokaz, kako cenijo prispevek obeh odbojkarjev. Obema se je zahvalil, da s svojimi uspehi tudi druge spodbujata k uspehom na drugih področjih in s tem prispevata k razvoju lokalne skupnosti.

V Novi Gorici pa je potekal sprejem za Dejana Vinčića in Janija Kovačiča.