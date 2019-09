Slovenija je na treh tekmah zbrala ravno toliko zmag in se z Rusijo bojuje za primat v skupini. Severni Makedonci PA so v ponedeljek zvečer slavili prvo zmago, ko so s 3:1 ugnali Belorusijo.

Slovenski odbojkarji lovijo četrto zaporedno zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi odbojkarji v slovenski ekipi poudarjajo, da so navijači postali pomemben člen na njihovih tekmah, zato jih v čim večjem številu v Stožice vabijo že na tekmi proti Makedoniji. V sredo, ko se bodo pomerili s prvimi favoriti Rusi, bo bučna podpora tako ali tako zagotovljena, saj so že pred prvenstvom razprodali vstopnice za spodnji del tribun, karte pa so dva dni pred tekmo pošle tudi za zgornji rdeči ring.

Slovenci so nekoliko slabše začeli tekmo, kar so Severni Makedonci izkoristili za vodstvo z 8:2. Po minuti odmora selektorja Alberta Giulianija je Slovenija vendarle zaigrala bolje. Približala se je na 12:16. A kljub temu Slovencem kvaliteten preskok ni uspel, tako da so Severni Makedonci ohranili nekaj točk prednosti. Kapetan gostov Nikola Geogijev, ki je Belorusom natresel 37 točk, je povišal na 20:15.

ODBOJKA (M)

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

Danes ob 17.30:

SLOVENIJA - SEVERNA MAKEDONIJA

-:- (-:-, -:-, -:-)

Ob 20.30:

TURČIJA - BELORUSIJA