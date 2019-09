Turki so vodili od začetka, največ za 6 (9:3). Slovenci so uspeli izničiti zaostanek, uspeli so povesti (12:13). Ekipi sta bili izenačeni, Mitja Gasparini pa je z asom Slovenijo popeljal v novo vodstvo (23:24). Sledila je napeta končnica, v kateri je Slovenija izkoristila šesto zaključno žogo za osvojeni niz (28:30).

Foto: OZS

Varovanci Alberta Giulianija so po prvih dveh tekmah stoodstotni - najprej so premagali Belorusijo, nato še Finsko.

Finci zapravili prednost

Finska je na prvi nedeljski tekmi skupine C zapravila zapravila prednost proti Belorusiji, vodila je z 2:0, in na koncu izgubila z 2:3.

Finci so prva dva niza gladko dobili, nato v tretjem nizu nekajkrat že vodili za šest točk, a se prehitro zadovoljili. Belorusi so prevzeli pobudo, sledil je popoln preobrat. Tudi v petem nizu je bilo videti, da bodo reči prišle na svoje mesto. Finci so izničili zaostanek 8:12, a končnica je vendarle pripadla Belorusom, ki so s tem zadržali možnosti za uvrstitev v osmino finala.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

Ob 20.30:

TURČIJA - SLOVENIJA

0:1 (-28, -, -)

BELORUSIJA - FINSKA

3:2 (-13, -17, 28, 22, 13)

Lestvica: RUSIJA 3 3 0 9:2 9 SLOVENIJA 2 2 0 6:1 6 FINSKA 3 1 2 6:7 4 TURČIJA 2 1 1 4:3 3 BELORUSIJA 3 1 2 4:8 2 SEVERNA MAKEDONIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA A, Montpellier

ROMUNIJA - ITALIJA

1:3 (-15, -14, 23, -14)

PORTUGALSKA - FRANCIJA

0:3 (-11, -20, -23)

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 9:0 9 BOLGARIJA 3 3 0 9:1 9 ITALIJA 3 3 0 9:2 9 GRČIJA 3 0 3 1:9 0 ROMUNIJA 3 0 3 1:9 0 PORTUGALSKA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA B, Bruselj

ŠPANIJA - BELGIJA

0:3 (-17, -21, -14)

SRBIJA - SLOVAŠKA

3:0 (19, 20, 21)

Lestvica: BELGIJA 3 3 0 9:2 8 SRBIJA 2 2 0 6:0 6 SLOVAŠKA 3 2 1 6:6 5 NEMČIJA 2 0 2 2:6 1 ŠPANIJA 2 0 2 2:6 1 AVSTRIJA 2 0 2 1:6 0

SKUPINA D, Amsterdam, Rotterdam

NIZOZEMSKA - POLJSKA

0:3 (-19, -18, -19)

ČEŠKA - ESTONIJA

3:0 (18, 32, 26)