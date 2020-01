Francozi so po zaostanku z 0:2 v nizih in 3:7 v tretjem nizu uprizortili izjemno vrnitev in izločili Slovence. Foto: EPA

Francozi so v polfinalu izločili Slovence po napetih petih nizih, potem ko so se znašli v zaostanku z 0:2. Nemci so s 3:1 ugnali Bolgare.

Obe ekipi sta si finalno vstopnico priigrali po zaslugi bloka. Pri Nemcih je blestel predvsem Denys Kaliberda, ki je petkrat neposredno blokiral tekmece. Pri uspešnih servisih je uspešno nadomestil tudi Györgyja Grozerja. Izjemno se je izkazal tudi Christian Fromm, ki je poleg odličnih servisov pokazal odlično igro v napadu, z 22 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme.

Turnir v Berlinu, finale, danes ob 20.10 (prenos TV SLO 2 /MMC):

NEMČIJA - FRANCIJA

Polfinale:

Slovenija - FRANCIJA

2:3 (13, 22, -14, -21, -9)

NEMČIJA - Bolgarija

3:1 (20, 23, -21, 23)