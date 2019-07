Slovenski odbojkarji upajo na uvrstitev v Ligo narodov. Foto: FIVB

Slovenci do zdaj v treh tekmah niso blesteli, a vseeno vse dobili. Gladko so premagali Čile, malo manj prepričljivo Turčijo, še več težav so imeli v polfinalu z Belorusijo, tudi proti mladi kubanski ekipi so zagotovo favoriti.

A tekmecev še zdaleč ne smejo podceniti. Kubanci so s polfinalno zmago proti Turčiji pokazali, da so resna in kakovostna reprezentanca, ki zagotovo zna biti nevarna tudi Slovencem. Ti pa bodo zagotovo storili vse, da si po vseh pripetljajih v povezavi z nastopom v Ligi narodov za naslednje leto vendarle zagotovijo vstopnico za nastop v njej.

"Spet bo servis najpomembnejši element," menijo v slovenskem taboru. Slovenci, ki jim proti Belorusiji servisi niso šli, kot bi si želeli, bodo morali paziti predvsem na Jesusa Herrero, odličnega napadalca, ki zna tudi zelo dobro servirati.

Pokal Challenger, finale, danes ob 20.30:

SLOVENIJA - KUBA

1:0 (24, -, -)

Zmagovalec se bo uvrstil v Ligo narodov, naslednico svetovne lige.



Polfinale:

SLOVENIJA - Belorusija 3:1

KUBA - Turčija 3:2