Foto: RTVSLO

Moški finale je slovensko obarvan, saj merita dvojici Tadej Boženk/Vid Jakopin in Nejc Zemljak/Jan Pokeršnik. Moški finale se bo začel ob 22. uri.

Zemljak in Pokeršnik sta se prva razveselila finala, v polfinalu sta z 2:1 odpravila Nizozemca Meesa Bloma in Yoricka de Groota. Boženk in Jakopin pa sta z 2:1 premagala avstrijsko dvojico F. Ertl/Kratz.

V finalu žensk je ukrajinska dvojica Ina Mahno/Irina Mahno z 2:1 premagala norveško Victoria Faye Kjolberg/Ane Guro Tveit Hjortland.

V živo

Finale (M) ob 22.00:

Zemljak/Pokeršnik (SLO/1) - Jakopin/Boženk (SLO/14)

1:1 (16, -18, -)

Polfinale (M):

Zemljak/Pokeršnik (SLO/1) - Blom/de Groot (NIZ/5)

2:1 (16, -14, 7)

Jakopin/Boženk (SLO/14) - F. Ertl/Kratz (AVT/11)

2:1 (16, -16, 15)

Statistika ženskega finala. Foto: RTVSLO

Finale (Ž):

In. Makhno/Ir. Makhno (UKR/3) - Kjölberg/Hjortland (NOR/2)

2:1 (-14, 16, 13)

Polfinale (Ž):

Wouters/Stam (NIZ/9) - In. Makhno/Ir. Makhno (UKR/3)

1:2 (-16, 19, -8)

Kaho/Reika (JAP/5) - Kjölberg/Hjortland (NOR/2)

1:2 (-20, 17, -12)