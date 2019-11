Anita Sobočan in soigralke se iz Rusije vračajo s porazom. Foto: www.alesfevzer.com

Varovanke Radovana Gačića so bile pred 4.500 gledalci izrazitim favoritinjam enakovredne le na začetku tekme. Sredi niza so po asu Brine Bračko prišle do edinega omembe vrednega vodstva, povedle so z 10:9. Toda nato je domača ekipa, pri kateri igra pet ruskih reprezentantk, Kubanka in Srbkinja, dodala plin in prišla do vodstva z 1:0.

Drugi niz so nato gostiteljice dobile brez težav, v tretjem pa je bil odpor Mariborčank nekoliko daljši, toda realnih možnosti za preobrat ni bilo.

Tekma v Kaliningradu, ki je trajala eno uro in osem minut, je pokazala, da bo za mlade in neizkušene Mariborčanke v izredno kakovostni skupini B, v kateri sta še turški prvak VakifBank in italijanska ekipa Savino Del Bene Scandicci, uspeh že vsak osvojeni niz.

Mariborčanke, pri katerih je tekmo odlično začela Anita Sobočan, nato pa se tudi sama izgubila v premoči tekmic, Rusinjam niso bile enakovredne niti v enem elementu. Nižje po rasti so se tudi zaradi slabšega sprejema težko borile z blokom tekmic. Odbojkarice Lokomotiva so s tem elementom dosegle 15 točk, precej boljše pa so bile tudi pri izvajanju začetnih udarcev. Dosegle so 15 asov, Štajerke le dva.

Bankirke bodo naslednjo tekmo Lige prvakinj odigrale že prihodnjo sredo, ko bo v Mariboru gostoval VakifBank.

Izjavi po tekmi

Radovan Gačić, trener Nove KBM Branika: "Mislim, da nam nihče ne more očitati, da se nismo borili. Škoda je, da smo v tretjem nizu dobili serijo točk s servisom, drugače mislim, da bi uspeli priti do 20. točke. Razlika v kakovosti je bila evidentna, v tem trenutku je to najbrž realna slika. Upamo, da bomo napake popravili do naslednje tekme."

Anita Sobočan, kapetanka Nove KBM Branika: "To je Liga prvakov, vsekakor so vse tekmice močnejše od nas. Me tu lovimo le priložnost za presenečenje. Ta tekma je ena ogromna izkušnja, vsekakor pa upamo, da se bomo še naprej borile in pokazale dobro igro v nadaljevanju tekmovanja."

Liga prvakinj, skupina B, 1. krog:

LOKOMOTIV KALININGRAD (RUS) - NOVA KBM BRANIK

3:0 (18, 14, 11)

Lokomotiv Kaliningrad: Jurinska 5, Gorbačeva, Orlova 8, Zajceva 1, Voronkova 12, Galkina, Cleger 11, Brovkina 2, Riseva, Kurilo 15, Stalna, Ševčuk 1, Drča 2, Podskalna 2.

Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 9, Pahor, Dobaj, Bračko 5, Stojiljković, Šijanec, Sobočan 9, Ramić, Pintar 3, Galić, Lorber Fijok 6.

4.500 gledalcev

VAKIFBANK CARIGRAD - SAVINO DEL BENE SCANDICCI (ITA)

2:3 (-21, 19, 13, -15, -11)

Pokal Challenge (Ž), 2. krog, povratna tekma:

Pezinok (SLK) - SIP ŠEMPETER 1:3

0:3 (-22, -21, -25)

Sip Šempeter: Rituper 3, Mo. Božič 1, Črnila 3, Praunseis 11, Vovk, Verbovšek, Žnidar 15, Banko, Koren, Vidali, Ma. Božič 1, Lekše 6, Mazej, Lakovšek 13.

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

V 1/16 finala se bo Šempeter pomeril z Linzem. Prva tekma bo 4. marca v Šempetru v Savinjski dolini.