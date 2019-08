Tadej Boženk in Vid Jakopin sta v četrtfinalu odigrala izjemno razburljiv drugi niz, vrnila sta se po kar visokem zaostanku in na koncu izločila avstrijski par Reiter/Baldauf. Foto: OZS

Polne tribune arene sredi Kongresnega trga so najbolj trepetale ob uspehu Tadeja Boženka in Vida Jakopina. Državna prvaka sta bila sicer z 2:0 boljša od Avstrijcev Jakoba Reiterja in Simona Baldaufa, a sta se morala po zanesljivo dobljenem prvem nizu (21:12) močno potruditi za zmago. Slovenca sta v drugem nizu zaostajala z 20:17, vse je kazalo na tretji niz, toda z izjemnim bojem jima je uspel preobrat in zmaga s 26:24. Za "Tedija" nobena žoga ni bila izgubljena, blestel je tudi v zaključnih akcijah, Jakopin pa je že tradicionalno postavil "neprebojni zid" in poskrbel, da je iz zvočnikov donelo "Monster Block".

"Vesela sva, da nama je uspelo. Malo je bilo padca koncentracije in malo razigranosti tekmecev naju je presenetilo v drugem setu. A na koncu je pomembno, da sva si priborila to zmago, in to je dober kazalnik za naprej. Morava paziti na fokus in padec koncentracije. Vzdušje je super, Ljubljana je res nora," je bil vesel Jakopin.

Zemljak in Pokeršnik poslala domov prva nosilca

Ob 22. uri je sledila še poslastica večera, dvoboj prvih dveh nosilcev: na eni strani Nizozemca Ruben Penninga in Jasper Bouter, na drugi strani najboljša slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik. To je bil finale pred finalom, ki ga je odločil tretji niz, v katerem sta Slovenca po dolgi izmenjavi povedla s 4:3, nato pa z uspešnim blokom ušla na 5:3. Niz sta dobila na 11.

"Dobra tekma z najine strani, z izjemo drugega niza (tekmeca sta ga dobila z 21:13), v katerem sva slabo začela. Nisva prišla v pravi ritem, bilo je nekaj slabih odločitev, a sva poskušala ostati mirna. V drugem nizu sva si potem nekako skušala dobiti nastavek za tretji niz in na srečo nama je to uspelo. Prvi cilj je dosežen, torej, da sva prišla v polfinale. V nedeljo bo še težje, pričakujeva veliko ljudi, da bo občinstvo stalo za nama in bo najin tretji igralec," se je uvrstitve med štiri najboljše dvojice razveselil Jan Pokeršnik. Z Zemljakom bosta poskušala danes zvečer ugnati še en nizozemski par Bloom/De Groot in se nato bojevati za prvo zmago v Ljubljani.

Slovenija je imela še en par v četrtfinalu, Danijela Pokeršnika in Jureta Petra Bedrača, ki pa nista bila kos Avstrijcema Florianu Ertlu in Johannesu Kratzu. Slovencema je uspelo izenačiti na 1:1, v tretjem nizu pa je bila avstrijska dvojica boljša s 15:10.

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta v soboto (v ponovitvi finala letošnjega državnega prvenstva) najprej ugnali Nino in Tajdo Lovšin, zvečer pa sta izpadli v četrtfinalu. Foto: OZS

Tjaši izpadli po napetem boju

V ženskem delu turnirja je imela Slovenija v četrtfinalu eno dvojico, četrti nosilki Tjašo Kotnik in Tjašo Jančar, ki sta morali dopoldne odigrati še repašaž za četrtfinale, v katerem sta z 2:0 (9, 17) izločili Nino in Tajdo Lovšin. V četrtfinalu sta Tjašama nasproti stali devetopostavljeni Nizozemki Julia Wouters in Katja Stam, ki sta po izenačenem boju zmagali z 2:0 (19, 19).

"Žal sva izgubili na razliko proti zelo dobrima tekmicama. Škoda je, ker sva vedeli, da sva blizu, ampak sva na koncu malce popustili, dobivali sva le pol niza. Mislim, da so bile napake na servisu tisto odločilno, kar naju je vrglo s tira," je nastop ocenila Kotnikova.

Polfinalni obračuni se bodo danes začeli ob 15. uri, ženski finale bo ob 21., moški pa ob 22. uri. Prenos finalnega dogajanja bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Polfinale (M), danes ob 17.00:

Zemljak/Pokeršnik (SLO/1) - Blom/de Groot (NIZ/5)

Ob 18.00:

Jakopin/Boženk (SLO/14) - F. Ertl/Kratz (AVT/11)

Polfinale (Ž), danes ob 15.00:

Wouters/Stam (NIZ/9) - In. Makhno/Ir. Makhno (UKR/3)

Ob 16.00:

Kaho/Reika (JAP/5) - Kjölberg/Hjortland (NOR/2)