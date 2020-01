Na dveh medsebojnih srečanjih proti Francozom Slovenci še niso osvojili niza. Foto: www.alesfevzer.com

Francija je Slovenijo premagala v finalu evropskega prvenstva leta 2015 s 3:0, drugič pa z enakim izidom avgusta v prvem krogu olimpijskih kvalifikacij v Gdansku. Na tretjem medsebojnem obračunu je na kocki vozovnica za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Na stavnicah favoriti Francozi in Bolgari Na stavnicah so favoriti Francozi. Na njihovo zmago je kvota 1,44, na slovensko pa 2,62. V drugem obračunu so v prednosti Bolgari, ki imajo kvoto 1,61. Za zmago Nemčije stavnice ponujajo kvoto 2,20.

"Vedno, ko smo igrali s Francozi, smo dobili po 'kepi'. Nadejam se, da bo zdaj boljše. Vemo, kaj smo naredili narobe na prejšnjih kvalifikacijah. Oddaljili smo jih od mreže, pa smo jim v bloku dovolili preveč lukenj. Naredili smo preveč napak, ki se ne bi smele zgoditi. Nismo bili učinkoviti v protinapadih. Če bomo to popravili, bomo tam tam," je za Val 202 povedal Jan Kozamernik.

Prav veliko lekcij Francozi Slovencem niso očitali, ampak obe, ki spremljata sedanjo generacijo, sta bili zelo boleči. Nazadnje so Francozi avgusta v kvalifikacijah za OI zmagali s pasivno igro. Navduševali so Slovenci, Francozi pa so v ključnih trenutkih naredili prave poteze.

Slovenski odbojkarji po tretji zmagi v polfinalu proti Franciji

Francoska garderoba je razpeta

Francozi so imeli po lanskem evropskem prvenstvu, na katerem so v polfinalu izgubili s Srbi, nato pa v boju za bron še s Poljaki, obilo težav v ekipi. Kontroverzni Earvin N'Gapeth je bil sredi decembra med klubskim svetovnim pokalom še v zaporu zaradi nadlegovanja v enem izmed brazilskih barov. Francoski selektor je bil postavljen pred dejstvo, ali se odpove N'Gapethu ali pa najboljšemu igralcu decembra v Italiji Stephenu Boyerju. Odločil se je za N'Gapetha. Francoska garderoba je vsaj malo razpeta, reprezentanca pa ni v najboljši izvedbi. V predtekmovanju so Francozi enkrat zmagali in dvakrat izgubili po petih nizih.

Težave sprejemalcev z novo žogo

V slovenskem taboru pričakujejo izenačeno tekmo. Upajo, da Francozi ne bi prehitro povedli. Vedo, kaj morajo narediti, da bodo izid obrnili v svojo korist. Ob odličnih francoskih servisih bo moral dobro delovati slovenski sprejem.

Tine Urnaut razlaga, zakaj ima Slovenija še nekaj težav pri sprejemu: "Naredili bomo vse, da bo bolje. S spremembo žoge se je zmanjšalo tudi število napak. Tudi ekipe bolj pritiskajo na tem turnirju s servisom, tako da močnejše, kot so ekipe, pomembnejši bo servis. Tiste ekipe, ki naredijo razliko na servisu, tudi zmagajo." Urnaut omenja žogo, ki jo bolje obvladajo serverji, sprejemalci pa pogosto narobe ocenijo njen let.

Vozovnica za Tokio bo podeljena v petek

Ne glede na to, kako odmeven bi bil francoski skalp, pa zmaga še ne prinaša končne nagrade. Vozovnica za olimpijske igre bo podeljena v petek zvečer, ko se bo ob 20.10 začel finale, v katerem bodo zmagovalcu dvoboja med Slovenci in Francozi stali nasproti Nemci ali Bolgari.

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020 - BERLIN

Polfinale, četrtek ob 17.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA

(prenos na TV SLO 2, MMC-ju in Valu 202)

Ob 20.10:

BOLGARIJA - NEMČIJA

Finale bo v petek ob 20.10. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.