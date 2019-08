Slovenke več upov kot v tekmo proti Italiji polagajo v tekmo proti Ukrajini. Foto: EPA

Izgubile so proti Poljakinjam in Belgijkam, obakrat s 3:0, v nedeljo pa so s 3:0 premagale Portugalke in dosegle prvo zmago na evropskih prvenstvih.

Ključna tekma za napredovanje v drugi del tekmovanja bo dvoboj proti Ukrajini v sredo.

Skupina B, četrti krog, danes ob 20.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

PORTUGALSKA - BELGIJA

1:3 (-13, 24, -20, -11)

Peti krog, sreda ob 20.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Prvi krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (12, 22, 23)

Drugi krog:

BELGIJA - SLOVENIJA

3:0 (13, 21, 20)

Tretji krog:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

3:0 (21, 20, 9)

Lestvica: Italija, Poljska in Belgija po 9, Slovenija 3, Ukrajina in Portugalska brez točk.

V osmino finala se uvrstijo najboljši štirje iz vsake skupine.