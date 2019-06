Slovenke so na pragu velikega uspeha. Foto: OZS

Varovanke slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija so prvo tekmo v Mislinji zmagale s 3:1, do končnega uspeha in napredovanja v zlato evropsko ligo jih tako ločita le dva niza.

"V Romunijo moramo iti z mislijo po še eni zmagi, da osvojimo to, kar si zelo, zelo želimo. Vemo, da nam ne bo lahko, a zdaj smo spoznali Romunijo, lahko se bomo še bolje pripravili. Ne smemo jim ničesar pokloniti, saj vedno, ko igramo nekoliko slabše, one dvignejo raven igre in s tem veliko tvegamo. Biti moramo previdni in poskrbeti, da bo individualna kakovost na naši strani," je po prvi tekmi razmišljal Chiappini.

V letošnji izvedbi srebrne evropske lige je bilo osem reprezentanc razdeljenih v dve skupini. Slovenija je tekmovala v skupini B. V konkurenci Grčije, Estonije in Portugalske je zmagala petkrat, edini poraz je doživela na gostovanju pri Portugalski in tako zasedla vrh skupine.

Na drugi strani so prav tako pet zmag dosegle Romunke v skupini A. Petkrat so zmagale tudi Izraelke, a so zbrale manj točk. Poleg omenjenih reprezentanc sta v skupini A igrali še izbrani vrsti Cipra in Gruzije.