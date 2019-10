ACH Volley je 16-kratni državni prvak v odbojki, sočasno pa so osvojili tudi 9 naslovov v Mevzi, lani pa še 11. slovenski pokal. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Naslov državnih prvakov brani ACH Volley Ljubljana, ki pa kot kamniški Calcit Volley v prvem delu slovenskega prvenstva ne bo nastopal. Ljubljančane in Kamničane namreč čaka tekmovanje na srednjeevropskem prvenstvu Mevza, v katerem bo sicer igral še tretji slovenski prvoligaš, Maribor.

Mariborčani bodo igrali celotno prvenstvo in se bodo že v soboto v gosteh pomerili s Šoštanjem Topolšico. Odbojkarji Panvite Pomgrad bodo v uvodnem krogu prvenstva gostili Črnuče, Hoče pa se bodo na domačem parketu pomerile s Salonitom Anhovo. Omenjene tri tekme se bodo začele ob 19.00. V Kranju se bosta na omenjeni prvi srečali ekipi Hiša na kolesih Triglav in Krka.

ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley, ki se bosta ob 18.00 v Hali Tivoli udarila že v sobotnem prvem krogu Mevze, se bosta prvenstvu priključila po koncu prvega dela, ko se bodo začele tekme v okviru modre skupine. Medsebojne tekme slovenskih ekip v srednjeevropski ligi pa se bodo obenem štele tudi kot tekme modre skupine.

ODBOJKA (M) – DRŽAVNO PRVENSTVO

1. KROG

Sobota ob 17.00:

HIŠA NA KOLESIH TRIGLAV – KRKA

Ob 19.00:

PANVITA POMGRAD – ČRNUČE

HOČE – SALONIT ANHOVO

ŠOŠTANJ – MARIBOR

MEVZA , 1. krog

ACH VOLLEY LJUBLJANA – CALCIT VOLLEY

Za odbojkarice se bo prvenstvo začelo naslednji konec tedna. Že v 1. krogu je na sporedu derbi med državnimi prvakinjami Novo KBM Branik in pokalnimi prvakinjami Calcit Volleyjem, ki ga bosta ekipi odigrali v okviru tekmovanja Mevza. V 1. krogu bomo priča še obračunom med Luko Koper in SIP Šempetrom, Gen-i Volleyjem in Formisom ter ATK Grosupljem in Ankaranom.

ODBOJKA ( Ž ) – DRŽAVNO PRVENSTVO

1. KROG

Sobota, 12. oktobra:

CACIT VOLLEY – NOVA KBM BRANIK

LUKA KOPER – SIP ŠEMPETER

GEN-I VOLLEY – FORMIS

ATK GROSUPLJE – ANKARAN