Odbojkarice Nove KBM Branika so dosegle prepričljivo zmago. Foto: Galij Vračun

V 8. krogu moškega prvenstva favoriti niso imeli težkega dela. Trenutno vodilni odbojkarji Maribora so doma s 3:0 slavili nad zadnjeuvrščeno ekipo na lestvici, Šoštanjem Topolšico, Salonit Anhovo pa je pred domačimi navijači odpravil Hoče. Tudi Panvita Pomgrad se je z gostovanja v Črnučah vrnila s prepričljivo zmago, se je pa zato dvoboj med Krko in Hišo na kolesih Triglav končal šele po petih nizih. Četrte zaporedne prvenstvene zmage so se na koncu veselili Novomeščani, pri katerih je bil odličen kapetan Martin Kosmina z 28 točkami.

"Tekmo smo dobro odprli, toda proti koncu niza je popustila koncentracija tako na sprejemu kot servisu. V drugem setu smo bolje servirali, kar se je nato poznalo pri igri v bloku in obrambi, to je bilo na koncu tudi ključ do zmage dveh nizov. Peti niz je vedno loterija, na srečo se je tokrat obrnilo nam v prid," je povedal Kosmina.

Pri ženskah sta bili odigrani le dve srečanji, SIP Šemeter in Calcit Volley se bosta pomerila decembra, Gen-i Volley pa je moral že pred časom z 2:3 priznati premoč ATK-ju Grosuplje. Tako smo lahko spremljali le tekmi med Novo KBM Branik in Ankaranom ter Luko Koper in Formisom. Prepričljivih zmag so se veselile Mariborčanke in Koprčanke.

Odlične predstave slovenskih klubov v srednjeevropski ligi

Na evropskem parketu so se v srednjeevropski ligi slovenski klubi tokrat zelo izkazali. Konec tedna so z zmago nad Mladostjo iz Brčkega odprli odbojkarji Maribora, pri katerih je bil znova odličen 17-letni Rok Možič, ki je nanizal kar 22 točk. Odbojkarji Calcit Volleyja so na domačem parketu slavili nad lanskimi podprvaki, avstrijsko ekipo SK Posojilnica Aich/Dob, k zmagi pa sta največ, po 14 točk, prispevala Miha Bregar in Milosz Hebda. Zelo dobro so tokrat igrali tudi odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, ki so v Hali Tivoli na krilih Božidarja Vučićevića in Jana Pokeršnika s 3:0 odpravili hrvaške prvake, zagrebško Mladost, ki je sicer zelo dobro igrala v kvalifikacijah za elitno Ligo prvakov. Slovenski prvaki so se tako povzpeli na vrh lestvice lige Mevza.

Pri dekletih so novo, že peto zaporedno, zmago vknjižile odbojkarice Nove KBM Branik, ki so bile tokrat uspešnejše še od ekipe UOK Banjaluka Volley, in sicer s prepričljivih 3:0. Velja omeniti 17 točk komaj 16-letne Lorene Lorber Fijok. Slovenske podprvakinje, odbojkarice Gen-i Volleyja, so bile tokrat usodne še za drugo ekipo iz BIH-a, saj so po petih nizih s 3:2, odpravile ŽOK Bimal-Jedinstvo iz Brčkega. Odlično je igrala Sara Kovač, ki je nanizala kar 29 točk. Od slovenskih ekip se zmage niso veselile le odbojkarice Calcit Volleyja, ki so na gostovanju pri hrvaškem moštvu HOK Kaštela izgubile s 3:1.

Še en dober teden za reprezentante

Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke so v svojih evropskih in azijskih klubih odigrali nove kroge prvenstev. Priložnost za igro so dobili praktično vsi in jo tudi dobro izkoristili.

V italijanskem prvenstvu smo v preteklem tednu spremljali nastopa Lane Ščuka, ki je s svojim Pomijem Casalmaggiore z 2:3 morala priznati premoč Monzi, slovenska sprejemalka pa je dosegla sedem točk in imela 25% napad. Eva Pogačar za Filottrano, ki je slavil s Chierijem, tudi tokrat ni zaigrala, medtem ko je Igor Volley Novara v prvenstvu prepričljivo slavil

nad Caserto (Mlakarjeva se ni vpisala v statistiko).

Uspešen teden je za reprezentančno podajalko Evo Mori, ki je z LSK Lodžem slavila proti Radomki iz Radoma in Volley Wroclawu. Na prvi tekmi je Morijeva dosegla dve, na drugi štiri točke. Slovenski selektor Alessandro Chiappini je z Legionovio Legionowo klonil na gostovanju pri Chemik Police, Žana Zdovc Sporer za zdaj še nima pravice nastopa. Panathinaikos Monike Potokar je v tem krogu grškega prvenstva izgubil s Thiro, 16 točk Slovenke moštvu ni pomagalo do zmage. Darja Eržen bo priložnost v vrstah Paoka dobila na današnji tekmi z Evosmoujem.

Srednja blokerka Saša Planinšec je v dresu kitajskega Zhejianga nanizala novo zmago, tokrat s 3:2 proti Shandongu ter znova igrala odlično. Dosegla je kar 18 točk, od tega sedem z blokom. Dober konec tedna je tudi za Saro Najdič v romunskem prvenstvu, saj je naša podajalka z Medgidio vendarle prvič zmagala, s 3:0 je padel Cluj. Tina Grudina je spet igrala zelo dobro in s 15 točkami (5 blokov) Stiinti Bacau pomagala do nove zmage, tokrat nad CMS Lugojem.

Pri moških smo v italijanskem prvenstvu videli slovenski dvoboj med Klemnom Čebuljem in Janom Kozamernikom, s 3:1 je bil uspešnejši Trentino, za katerega je Čebulj prispeval tri točke, na drugi strani mreže jih je Kozamernik dal 9. Ob zmagi Trentina nad Piacenzo sredi tedna je zelo dobro igral Čebulj in vknjižil 16 točk. Jani Kovačič se je v dresu Ravenne na tekmah z Monzo in Latino izkazal s 75 % oz. 60 % sprejemom, Ravenna je bila polovično uspešna.

Na zadnjih dveh tekmah poljskega prvenstva sta Dejan Vinčić in Alen Pajenk enkrat zmagala in enkrat izgubila. Naša odbojkarja sta se s Czarni Radomom najprej veselila zmage nad Cuprumom (Vinčić 3 točke, Pajenk 7), nato pa sta izgubila z Zakso, in to kljub 10 točkam še vedno dobro razpoloženega Pajenka. Tonček Štern je za Bydgoszcz spet igral na visoki ravni in dosegel kar 22 točk, a je njegova ekipa spet izgubila, tokrat proti Zawiercieju.

V Franciji smo spremljali še en slovenski dvoboj, Gregor Ropret (2 točki) je bil z Nantesom uspešnejši od Narbonneja, za katerega je Jan Klobučar zbral osem točk, na drugem koncu sveta, na Japonskem, pa je Mitja Gasparini z Nagojo vknjižil zmago nad Oito Mioshijem in v statistiko vpisal devet točk. V nemškem prvenstvu Sašo Štalekar za zmago Hypo Tirola nad Bühlom ni dosegel nobene točke, Urban Toman pa je dobro igral v dresu United Volleysa (66% sprejem), a je njegova ekipa vseeno izgubila z Giesenom. V grški ligi je Žiga Štern s Foinikasom Syrosom izgubil z Olympiakosom, dosegel je šest točk.

8. KROG (M)

ČRNUČE - PANVITA POMGRAD

0:3 (-11, -23, -20)

MARIBOR - ŠOŠTANJ

3:0 (15, 17, 16)

KRKA - HIŠA NA KOLESIH

3:2 (-24, 17, 22, -22, 9)

SALONIT ANHOVO - HOČE

3:0 (22, 18, 20)

Vrstni red: Maribor 23, Salonit 20, Krka 17, Pomgrad 14, Hiša na kolesih 9, Hoče in Črnuče 6, Šoštanj 1.

ACH Volley in Calcit Volley se bosta preostalim osmim ekipam pridružila po prvem delu, ki se bo končal januarja.

6. KROG (Ž)

NOVA KBM BRANIK - ANKARAN

3:0 (14, 17, 17)

LUKA KOPER - FORMIS

3:0 (15, 20, 15)

Vrstni red: Calcit Volley 15, Nova KBM 12, Grosuplje 11, GEN-I Volley in Luka Koper po 7, Ankaran 6, SIP Šempeter 5, Formis brez točk.