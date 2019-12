Calcit Volley je imel na svoji strani mladost in evropske izkušnje, a ni bil kos prekaljenim Portugalcem, kjer je bil na koncu junak 42-letni Dennis Diaz. Foto: BoBo

Lani se je Calcit Volley v Pokalu Challenge uvrstil vse do četrtfinala, a tokrat ni bil kos prekaljenim Portugalcem, pri katerih je povprečna starost krepko presegala 30 let. Že v prvem nizu kamniškim odbojkarjem ni veliko uspevalo, enakovredni so bili le do osme točke, nato je Sporting z boljšim servisom in raznovrstno igro v napadu preveč pobegnil. Tudi v drugem nizu so prevladovali odbojkarji Sportinga, za kamniški blok sta bila nerešljiva uganka Brazilca Thiago Sens in Renan Freire Da Purificacao.

42-letnik razblinil kamniške evropske upe

Šele v tretjem nizu so se Kamničani nekoliko sprostili in prikazali boljšo igro. Ko so domačini pobegnili za tri točke (7:10), je vse kazalo na gladko zmago in zlati niz, toda Miha Bregar je izid na enajsti točki izenačil. Do izida 18:19 so varovanci Marka Brumna še držali korak z domačini, ki so do treh točk prednosti (21:18) prišli po zaslugi tokrat razpoloženega Dennisa Diaza, niz pa se je končal z lastno napako kamniški odbojkarjev na servisu.

Zlati niz, ki je odločal o napredovanju, je s tremi zaporednimi asi zaznamoval 42-letni Dennis Diaz, ko je Sporting Kamničanom pobegnil za šest točk (7:1).

POKAL CHALLENGE (M)

1/16 FINALA, povratna tekma

SPORTING LIZBONA - Calcit Volley

3:0 (-18, -17, -22)

Zlati niz: 15:8

Prva tekma 3:1 za Kamničane.

Dvorana Joao Rocha, sodnika: Correa Benitez (Španija), Steinmetz (Nemčija).

Sporting Lizbona: Sapina (L), Sens 11, Dennis Diaz 24, Barbosa Maia 3, Pereira (L), Ferreira Costa, Pombeiro, Freire Da Purificacao 13, Brown 5, Lopes Sanches, Martins.

Calcit Volley: Pereira 8, Hribar (L), Bregar 4, Koncilja 5, Hebda 13, Jordanov, Planinc (L), Brulec 1, Kvas 4, Lakner, Kotnik, Štembergar Zupan 7, Lazar, Rotar 2.