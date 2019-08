Za Slovenke je danes na EP-ju prost dan, ki so ga izkoristile za trening, zvečer pa si bodo v Atlas Areni ogledale tekmo med Poljsko in Ukrajino Foto: OZS

Nedeljska zmaga nad Portugalsko s 3:0 in posebej suvereno odigran zadnji niz (25:9) vlivata upanje, da je cilj, uvrstitev v osmino finala, dosegljiv. "Lepo je bilo, nekaj lepega za svojo državo. Ponosne smo," je po ponedeljkovem treningu v Lodžu povedala Iza Mlakar.

Prvi korak do preboja v osmino finala je tako narejen, drugi in odločilni pa sledi v sredo proti Ukrajini, ki je še brez zmage. Še prej, v torek ob 21. uri, Slovenke čaka obračun z Italijankami. Težko bo presenetiti svetovne podprvakinje, vseeno pa bo tekma pomembna.

"Gre za tekmo, v kateri bo treba uživati. Dati moramo vse od sebe, nimamo česa izgubiti. Lahko je presenečenje, lahko ne. Moramo pridobiti tudi nekaj samozavesti, čeprav bo to težko, ampak tako ali tako bo potem najpomembnejša tekma z Ukrajino," meni sprejemalka Monika Potokar.

Italijanke veljajo za prve favoritinje skupine B, na tekmah s Portugalsko in Ukrajino tekmicam niso oddale niti niza. Varovanke Davideja Mazzantija, ki odkrito ciljajo na naslov evropskih prvakinj, so bile odlične že na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem so klonile le pred Srbkinjami. Kakovosti jutrišnjih tekmic se zaveda tudi srednja blokerka Saša Planinšec:

"Zavedamo se, da so Italijanke zelo kakovostna ekipa, ki ji bo težko vzeti niz, kaj šele kaj več. Ampak mislim, da moramo v tekmo iti sproščeno, prikazati svojo najboljšo igro, se boriti in dati od sebe vse, kar zmoremo. Mislim, da nam ta prost dan pride več kot prav, da lahko napolnimo baterije."