Foto: OZS

Slovenija je uvodno tekmo proti Franciji gladko izgubila (3:0). Poljaki pa so danes s 3:0 premagali Francoze, tako da so se možnosti Slovenije za osvojitev prvega mesta v kvalifikacijski skupini D, ki pelje na olimpijske igre v Tokiu, še dodatno zmanjšale.

Najbolje kaže Poljakom po prvih dveh krogih, ki so s šestimi točkami na vrhu skupine.

Izenačen prvi niz

Varovanci Alberta Giulianija so prvi niz začeli z vodstvom 2:1, nato so Tunizijci prevzeli vodstvo, največ so vodili za dve točki (5:3). Slovenija je nato zaigrala bolje, ob drugem tehničnem odmoru je prišla do najvišje prednosti 4 točk (16:12). Vztrajni Tunizijci so v nadaljevanju uspeli izenačiti (20.20) Slovenija je prvi niz po trdem boju dobila s 25:23.

Slovenija zlahka osvojila drugi niz

V drugem nizu so Slovenci prikazali veliko boljšo igro, vodili so ves čas, največ za 8 točk (13:21). Ob koncu drugega niza je Kozamernik dosegel prvi as za Slovenijo za 16:24.

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D, 2. krog

Danes ob 18.30:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

2:0 (23, 16, -)

POLJSKA - FRANCIJA

3:0 (21, 19, 20)

Vrstni red: Poljska 6, Francija 3, Slovenija in Tunizija brez točke.