Lahko Slovenke presenetijo? Foto: EPA

Varovanke Alessandra Chiappinija so v predtekmovalni skupini osvojile četrto mesto in tako kot zadnje iz svoje skupine napredovale. Na drugi strani so Nemke zmagale v svoji skupini, med drugim so presenetile tudi Italijanke.

Slovenija še nikoli ni premagala Nemčije. Vseeno pa lahko najdejo kakšno prednost, ena od teh je tudi dvorana, ki so jo Slovenke dobro spoznale. Imele so tudi nekaj več počitka, saj so se morale tekmice seliti iz Bratislave, kjer je dvorana precej manjša.



"Lahko rečemo, da bomo imele prednost domačega igrišča. Tudi Nemke so mlada ekipa, tako da zagotovo imajo svoje pomanjkljivosti. Te bomo poskušale izkoristiti," napoveduje slovenska sprejemalka Lana Ščuka, ki je imela veliko zaslug, da je Slovenija v sredo premagala Ukrajino in si drugič v zgodovini zagotovila nastop med najboljšimi 16 reprezentancami Evrope.