Slovenke so na svojem drugem EP-ju vknjižile prvo zmago na evropskih prvenstvih, to jim je uspelo v šestem poskusu. Po treh neuspešnih poskusih na prvenstvu leta 2014 in letošnjih porazih proti Poljski in Belgiji - oba je zgubila s 3:0 - je v Lodžu premagala Portugalsko.

Z zmago so zadržale možnosti, da se v skupini B uvrstijo na četrto mesto, ki bi jim zagotovilo nastop v osmini finala.

Varovanke Alessandra Chiappinija tudi tokrat niso blestele, imele so težave s sprejemom, a so vseeno pokazale precej več kot tekmice ter se zasluženo veselile uspeha.

Slovenke se veselijo prve zmage na evropskih prvenstvih. Foto: Twitter OZS

Že na začetku je Slovenija povedla s 3:0, tekmice so za nekaj časa vzpostavile ravnotežje, toda po blokih Tine Grudine in Saše Planinšec so Slovenke spet ušle, tokrat na 16:10. Toda slabi sprejemi, Portugalke so ciljale predvsem Potokarjevo, so privedli do tega, da sta bili ekipi na 17. točki izenačeni. Toda dobri servisi in blok Grudine so Slovenkam prinesli prednost, ki je niso več izpustile iz rok.

Slovenke so osvojile zgodovinsko prvo zmago na evropskem prvenstvu! V tretjem nizu so Portugalke klonile s 25:9. Bravo, punce!!!

3:0 #EuroVolleyW #WeAreEuroVolley #sLOVEvolley pic.twitter.com/LbhLwhw3ig — Slovenia Volleyball (@SloVolley) 25. avgust 2019

Z dobro igro so nadaljevale tudi na začetku drugega niza in prišle do vodstva 12:7, pet točk prednosti je bilo tudi pri izidu 15:15. A vnovič ni šlo brez črnih minut, tekmice so jih tudi v tem nizu ujele na 17. točki. Na srečo pa je Iza Mlakar dosegla tri zaporedne točke, nato se je selektorju še posrečila dvojna menjava, v igro sta namesto Mlakarjeve in Najdičeve vstopili Darja Eržen in Morijeva, ko pa se je na igrišče vrnila Mlakarjeva, je poskrbela še za dve zaporedni točki in s tem končala niz.

Dobri začetni udarci najboljše serverke v slovenski vrsti Najdičeve so na začetku tretjega niza zagotovili vodstvo s 5:0. Portugalke se niso več pobrale, Slovenke so se povsem sprostile ter razigrale, tokrat tekmicam niso ponudile nobene priložnosti.

V torek proti Italiji

Slovenke bodo imele ponedeljek prost dan, v torek pa se bodo pomerile z Italijo, ki je prvi favorit skupine. O četrtem potniku v osmino finala bo tako naverjetneje odločal obračun proti Ukrajini.

SKUPINA B, Lodž, 3. krog

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

3:0 (21, 20, 9)

Slovenija: Mori, Grudina 7, Vovk, Janežič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatković 1, Mlakar 17, Najdič 2, Pintar, Ščuka 15, Eržen 2, Planinšec 9, Potokar 6.

Portugalska: Cavalcanti, Duarte 5, Lopes, Monteiro, Durao, I. Rodrigues, Hurst 6, Resende, Basto, A. Rodrigues 6, Kavalenka 9, Maio, Gomes 6, Vale.

Ob 21.00:

UKRAJINA - ITALIJA

Vrstni red: Poljska in Belgija po 6, Italija in Slovenija po 3, Ukrajina in Portugalska brez točke.

V osmino finala se uvrstijo najboljši štirje iz vsake skupine.