Črtomir Bošnjak in Rok Možič sta na mladinskem SP-ju nastopila s posebnim povabilom in ga upravičila s končnim 5. mestom. Foto: OZS/FIVB

V boju za uvrstitev v polfinale sta predstavnika Slovenije tesno izgubila z Rusoma Vasilijem Ivanovim in Sergejem Gorbenkom, ki sta bila boljša z 2:1 v nizih. Slovenska odbojkarja sta na Tajskem igrala s posebnim povabilom Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) in ga več kot upravičila, saj sta, čeprav Bošnjak šteje šele 18, Možič pa celo 17 let, prepričljivo slavila v skupinskem delu tekmovanja, v katerem sta po vrsti odpravila dvojice iz Avstralije, Argentine in Alžirije.

S tremi zmagami brez izgubljenega niza in prvim mestom v skupini sta se slovenska fanta uvrstila neposredno med šestnajst najboljših parov na prvenstvu, nato pa odlično igrala tudi v osmini finala in se veselila zmage nad Kubancema Jorgejem Alayo in Lazarom Portesom, od katerih sta bila uspešnejša z 21:14 in 21:18.

Nalet mladih slovenskih odbojkarjev sta ustavila šele Rusa Vasilij Ivanov in Sergej Gorbenko, ki sta v napetem četrtfinalnem obračunu slavila po treh nizih, z 18:21, 21:19 in 15:12. Bošnjak in Možič, ki je le teden dni nazaj na evropskem prvenstvu do 18 let, v paru z Rokom Bračkom, osvojil srebrno odličje, sta svetovno prvenstvo na Tajskem tako sklenila na 5. mestu in poskrbela za eno najboljših slovenskih uvrstitev v odbojki na mivki.