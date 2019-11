ACH Volley ni imel težav z Avstrijci. Foto: www.alesfevzer.com

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so na domačem igrišču s 3:0 (18, 17, 24) odpravili avstrijski Union Raiffeisen Waldviertel. Največ točk, kar 25, je k zmagi prispeval Petar Đirlić. Slovenski prvaki so s tem prevzeli prvo mesto na lestvici, na drugem pa so zdaj Kamničani s tekmo manj.

Varovanci Marka Brumna so bili na gostovanju v Zagrebu dokaj prepričljivo s 3:1 (-19, -19, 17, -21), boljši od Mladosti. Razlog za dobro voljo imajo tudi v Mariboru. Štajerci so se namreč s težkega gostovanja pri SK Zadrugi Aich/Dob vrnili s točko, saj so proti favoriziranim tekmecem klonili šele po petih nizih, s 3:2 (-24, 23, 17, -23, 8).

Tudi pri dekletih so slovenski klubi za zdaj izjemno uspešni. Nova KBM Branik in Calcit Volley sta namreč na dosedanjih šestih tekmah izgubila le po enkrat in s 14 točkami zasedata vrh lestvice. Kamničanke so se srečale z Mladostjo iz Zagreba in po 128 minutah slavile s 3:2, pri čemer se je zadnji niz končal pri rezultatu 16:14, z 21 točkami pa se je izkazala Olivera Brulec Kostić. Tretje mesto v razvrstitvi srednjeevropske lige zaseda novogoriški Gen-i Volley, ki danes gostuje pri UOK Banjaluka Volley iz Bosne in Hercegovine. Gostiteljice v Mevzi doslej še niso zmagale, tako da se v slovenskem taboru nadejajo nove zmage.



LIGA MEVZA

8. KROG (M)

MLADOST ZAGREB - CALCIT VOLLEY

1:3 (-19, -19, 17, -21)

ZADRUGA AICH - MARIBOR

3:2 (-24, 23, 17, -23, 8)

ACH VOLLEY - UNION RAIFFEISEN WALDVIER.

3:0 (18, 17, 24)

Vrstni red: ACH Volley 18, Calcit Volley 16 ... Maribor 6 ...

7. KROG (Ž)

CALCIT VOLLEY - MLADOST ZAGREB

3:2 (-21, -25, 21, 13, 14)

BANJALUKA VOLLEY - GEN-I VOLLEY

1:3 (18, -18, -16, -22)

Vrstni red: NKBM Branik in Calcit Volley po 14, GEN-I Volley 11 ...

Šempetrke prek Grosuplja do tretje zmage

V državnem prvenstvu je slabši konec tedna tokrat za odbojkaricami ATK Grosuplja, ki so zelo dobro začele sezono in vseskozi krojile vrh lestvice. Razpoložene Šempetrke, ki so si med tednom zagotovile tudi uvrstitev v glavni del evropskega pokala CEV Challenger, so izkoristile izpad tekmovalnega ritma Dolenjk, ki so zaradi prestavitev tekem zadnji obračun odigrale pred tremi tedni. Varovanke Simona Krakarja so bile razpoloženim gostjam kos le v prvem delu prvega niza, nato pa so Savinjčanke z dobrimi začetnimi udarci popolnoma onemogočile napade domače vrste, se obenem razigrale v bloku in obrambi ter bile zanesljive v protinapadih.

Trener SIP Šempetra Beno Božič je po tekmi dejal: "Zadovoljni smo s prikazanim, vedeli smo, kako moramo igrati proti ekipi iz Grosuplja. To nam je v večini časa zelo dobro uspevalo. Zelo sem zadovoljen, da nam je končno uspelo stabilizirati sprejem in zaradi tega smo lahko brez težav igrali tudi v napadu." Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so bile z zmagama nad Luko Koper oziroma Formisom tudi tokrat zanesljive.

Pri moških se je derbi 9. kroga odvijal v Mariboru, kjer je gostovala Krka. Po razburljivem obračunu četrtfinala Pokala Slovenije, ko so Mariborčani med tednom v Novem mestu le stežka prišli do zmage z 2:3, so bili štajerski odbojkarji tokrat precej boljši tekmec.

Odbojkar Maribora Žiga Donik je obračun ocenil takole: "Tekma je bila zelo težka, čeprav ni bilo videti tako. Tekmeci so začeli dobro, tekma je bila od začetka zelo izenačena. Nato smo mi pritisnili, oni pa so z lastnimi napakami izgubljali stik z nami in na koncu smo zasluženo zmagali." Zmage v tem krogu so šle pričakovano še Salonitu Anhovo, Hočam in Hiši na kolesih Triglav.

1. DOL (M), 9. krog

MARIBOR - KRKA

3:0 (21, 9, 16)

ŠOŠTANJ - SALONIT ANHOVO

0:3 (-19, -23, -25)

PANVITA POMGRAD - HIŠA NA KOLESIH

1:3 (-22, -23, 23, -19)

HOČE - ČRNUČE

3:0 (23, 19, 21)

Vrstni red: Maribor 26, Salonit 23, Krka 17, Pomgrad 14, Hiša na kolesih 12, Hoče 9, Črnuče 6, Šoštanj 1.

ACH Volley in Calcit Volley se bosta preostalim osmim ekipam pridružila po prvem delu, ki se bo končal januarja.

1. DOL (Ž), 7. krog

CALCIT VOLLEY - LUKA KOPER

3:1 (14, -23, 15, 26)

FORMIS - NOVA KBM BRANIK

1:3 (22, -21, -15, -14)

ATK GROSUPLJE - SIP ŠEMPETER

0:3 (-21, -15, -16)

Sreda:

GEN-I VOLLEY - ANKARAN

Vrstni red: Calcit Volley 18, Nova KBM 15, ATK Grosuplje 11, SIP Šempeter 8, GEN-I Volley in Luka Koper po 7, Ankaran 6, Formis brez točk.

Slovenci v tujini znova dobri, njihovi klubi manj uspešni

Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke so v svojih klubih v prejšnjem tednu večinoma odigrali po dve prvenstveni tekmi. Kljub dobrim predstavam naših fantov in deklet so bili njihovi klubi tokrat polovično uspešni.

V italijanskem prvenstvu smo tokrat na delu videli le Lano Ščuka, ki se je s Pomijem Casalmaggiore veselila zmage z 0:3 nad Chierijem, slovenska sprejemalka pa je ob 21-odstotnem napadu dosegla štiri točke. Iza Mlakar je tokrat v igro vstopila le za nekaj točk, a se ob porazu njenega moštva Igorja Volleyja Novare proti Monzi ni vpisala v statistiko, enako kot tudi ne Eva Pogačar, ki za Fillotrano, ki je s 3:1 slavil nad Brescio, tudi tokrat ni zaigrala.

Na Poljskem je Eva Mori (tokrat štiri točke) z LKS-om iz Lodža vknjižila novo zmago, potem ko je bila s soigralkami na gostovanju z 0:3 uspešnejša od Bydgoszcza, za katerega v moškem prvenstvu sicer igra tudi Tonček Štern, a njegovih 26 točk proti Jastrzebskemu in 13 proti Katowicam znova ni pomagalo, da bi po osmih krogih poljsko moštvo prvič slavilo. Sta se pa zato polnega izkupička s Czarni Radomom na tekmah s Katowicami in Projektom Warszawo veselila naša srednji bloker Alen Pajenk (8 oz. 4 točke) in podajalec Dejan Vinčić.

V italijanskem prvenstvu gre za zdaj najslabše Ravenni, za katero sicer na visoki ravni igra prosti igralec Jani Kovačič. Njegovo moštvo je med tednom skoraj presenetilo favorizirano Civitanovo (poraz z 2:3), proti Perugii pa ni imelo nobenih možnosti (3:0), Kovačič pa je vpisal 57- in 50-odstotni sprejem. Slab teden je tudi za Trentinom Klemna Čebulja. Slovenski sprejemalec ne dobiva veliko priložnosti za igro. Pri porazu z 2:3 proti Padovi je vknjižil devet točk, proti Modeni (poraz s 3:1) pa je prispeval enega asa. Polovično uspešen je bil Jan Kozamernik. Po porazu z Modeno z 0:3 (5 točk) je Milano dokaj dobro igral proti Sori in se veselil zmage z 1:3, slovenski bloker je poskrbel za devet točk.

V Aziji vse bolje igra reprezentančni korektor Mitja Gasparini. K zmagi Wolf Dogs iz Nagoje nad Naganom s 3:0 je ob 58-odstotnem napadu prispeval 14 točk, še uspešnejši (72-odstotni napad in 17 točk) je bil na drugi tekmi proti Panasonic Panthers, a je Nagoja vseeno izgubila z 1:3. Saša Planinšec je z Zhejiangom v preteklem tednu dosegla poraz in zmago. Njena ekipa je z 0:3 klonila s Šanghajem, nato je s 3:0 slavila na gostovanju pri Hebeiju, naša reprezentantka pa je obakrat dosegla 10 točk in ostaja najboljša blokerka kitajskega prvenstva.

V Grčiji je bila Monika Potokar znova odlična. Njen Panathinaikos je na gostovanju z 1:3 porazil Aris, Dolenjka pa je dosegla kar 22 točk. Manj uspešen teden je za Darjo Eržen (6 točk), ki je s PAOKOM klonila proti Thiri in Žigo Šternom, ki je Foinikasu Syrosu pomagal do 13 točk, a je le-ta vseeno s 3:0 izgubil s Pamvochaikosom.

V francoskem prvenstvu so moštva ta teden odigrala dva kroga prvenstva, Gregor Ropret z Nantesom in Jan Klobučar z Narbonnejem pa sta vpisala po dva poraza. Pri porazu s Tourcingom z 2:3 se je slovenski podajalec izkazal s sedmimi točkami (3 asi), proti Toulousu (3:1) pa je dodal tri. Klobučar je Parisu (3:0) nanizal devet točk, Nici pa ob 60-odstotnem napadu sedem točk.

V nemškem prvenstvu, kjer igrata Urban Toman in Sašo Štalekar tokrat ni bilo tekem, v Romuniji pa sta se novih zmag veselili obe Slovenki. Tina Grudina je k uspehu Stiinte Bacau s 3:0 proti Belor Galati prispevala 8 točk, Sara Najdič pa je bila z Medgidio na gostovanju pri Rapidu Bucuresti boljša z 1:3 in vknjižila tri točke.