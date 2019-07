Slovenski odbojkarji so veliki favoriti tudi na nocojšnji tekmi. Foto: BoBo

Slovenski selektor Alberto Giuliani turške odbojkarje pozna zelo dobro, saj je v prejšnji sezoni vodil Halkbank iz Ankare. "Pričakujem dobro tekmo, saj je Turčija prikazala zelo visoko raven, še posebej v evropski ligi, v kateri so Turki dobili vseh osem tekem in odigrali brez spodrsljaja, brez izgubljene tekme. Zaradi tega bo to za nas dober test, da preizkusimo raven svoje igre," je poudaril Giuliani.

Ropret: Želimo dokazati, da smo za razred boljši od tekmecev

Dres Halkbanka, enega najboljših turških moštev, je v pretekli sezoni nosil tudi slovenski sprejemalec Alen Šket, ki prav tako napoveduje težko tekmo: "Turki so pridobili veliko samozavesti z zmago v evropski ligi. So dobra ekipa, rastejo iz leta v leto in imajo dobre igralce. Čaka nas težka tekma, ampak ne glede na to, kako oni igrajo, moramo misliti predvsem nase. Prikazati moramo boljšo tekmo, kot smo jo proti Čilu, in iti na zmago."

Odbojkarji Turčije so tako kot Slovenci gladko premagali Čile s 3:0. "Slavili smo v zlati ligi, z osmimi zaporednimi zmagami in bili edina neporažena ekipa. Veseli smo, da smo tukaj, saj je to prva priložnost za turško reprezentanco, da igra na turnirju FIVB Challenger Cup. Prvi cilj je uvrstitev v finale, saj je tukaj veliko močnih ekip, kot na primer gostiteljica Slovenija. Menim, da so oni prvi favoriti tega turnirja, a tudi mi želimo zmagati," je povedal kapetan Arslan Eksi.

Pred dvobojem Slovenija - Turčija je na sporedu razplet v skupini B. Ob 17.30 bosta v Stožicah igrala Egipt in Kuba.

KVALIFIKACIJE ZA LIGO NARODOV

LJUBLJANA, dvorana Stožice

Skupina A:

SLOVENIJA - ČILE

3:0 (15, 15, 19)

TURČIJA - ČILE

3:0 (13, 22, 22)

Petek ob 20.30:

SLOVENIJA - TURČIJA

Skupina B:

EGIPT - BELORUSIJA

2:3 (21, -16, 20, -24, -9)

KUBA - BELORUSIJA

3:1 (20, -21, 21, 20)

Petek ob 17.30:

EGIPT - KUBA

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Zmagovalec se uvrsti v Ligo narodov, ki je naslednica svetovne lige.