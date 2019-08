Sklepni del priprav na kvalifikacijski turnir, ki bo zmagovalni reprezentanci prinesel nastop na OI, so odbojkarji opravili v Ljubljani. Foto: OZS

"Zelo smo zadovoljni s tem pripravljalnim obdobjem. Tako kot vedno so fantje delali zelo dobro in sledili moji osnovni zahtevi, ki je vedno delati trdo, a tudi z nasmehom. Pripravljeni smo se spoprijeti s to priložnostjo, ki se nam ponuja, pa čeprav dobro vemo, da smo se znašli v skupini, ki je verjetno najmočnejša na svetu," je pred odhodom na Poljsko dejal italijanski strateg na slovenski klopi Alberto Giuliani.

Čeprav se Giuliani zaveda kakovosti nasprotnikov, bodo v slovenskem taboru naredili vse, da si bodo priigrali vozovnico za OI. "Naša naloga je ponuditi najboljšo odbojko, ki smo je zmožni, dati vse od sebe in nato videti, kaj nam to lahko prinese," pravi Giuliani.

V sredo zgodaj zjutraj se odbojkarji že odpravljajo v Gdansk, kjer jih v petek čaka prva tekma proti Franciji, eni najboljših ekip v zadnjih letih. Sledil bo obračun s Tunizijo, ki je letos še desetič osvojila naslov afriške prvakinje, za konec pa Slovence čaka srečanje s svetovnimi prvaki Poljaki.

V tem sklopu priprav so Slovenci odigrali dve prijateljski tekmi z Italijo, na prvi so izgubili, na drugi pa zmagali. Drugače pa so malenkosti pilili na številnih treningih.

"Na vsakem treningu smo dali vse od sebe, tudi prijateljski tekmi smo maksimalno izkoristili. Bilo bi dobro, če bi imeli kakšno tekmo več, a položaj je takšen, kot je. Mislim, da se dobro počutimo in da bomo lahko na turnirju naredili vrhunski rezultat," je prepričan kapetan Tine Urnaut.

Tekmece poznajo, a za zdaj še vedno več pozornosti posvečajo sebi. "Vsaka tekma je odločilna, če hočeš iti na OI, ali pa pa moraš zmagati na vsaj dveh tekmah in upati, da ti bodo šli drugi rezultati na roko. Za zdaj razmišljamo le o nas samih," pravi Urnaut.

Za odbojkarji je že dolgo poletje, saj so najprej igrali na kvalifikacijskem turnirju v Stožicah za uvrstitev v Ligo narodov, ki so ga dobili, zdaj sledijo kvalifikacije za OI, septembra pa jih čaka še evropsko prvenstvo. Vendar pravijo, da jim ni težko, saj je v igri uvrstitev na OI in s tem uresničitev sanj.

KVALIFIKACIJE ZA OI 2020

GDANSK, skupina D

Petek ob 17.00:

POLJSKA - TUNIZIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA

Sobota ob 15.00:

POLJSKA - FRANCIJA

Ob 18.30:

SLOVENIJA - TUNIZIJA

Nedelja ob 12.00:

FRANCIJA - TUNIZIJA

Ob 15.00:

POLJSKA - SLOVENIJA

Na olimpijske igre v Tokio se uvrsti zmagovalec skupine.