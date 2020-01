Slovenski odbojkarji se danes popoldne merijo s Čehi. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je z zmagama proti Belgiji in Nemčiji že zagotovila nastop v polfinalu olimpijskih kvalifikacij, tako da današnja tekma proti Češki ne bo odločilnega pomena.

Zagotovo jo bodo Slovenci poskušali dobiti, bo pa imel Giuliani, ki proti Nemcem z igro ni bil zadovoljen, možnost, da pred nadaljevanjem spočije nekatere igralce. Ali bo to storil, za zdaj ni jasno, zagotovo pa bo imel vsak, ki bo stopil na igrišče, motiv, da se mu dokaže.

Srbija ostala brez Tokia

V skupini B sta znana oba polfinalista kvalifikacijskega turnirja. Bolgarija je poskrbela za pravo senzacijo, ko je s 3:2 ugnala evropske prvake Srbe. V odločilnem nizu so bili Bolgari boljši s 15:13 in so se skupaj s Francozi uvrstili v polfinale. Srbska reprezentanca, ki je v finalu lanskega evropskega prvenstva ugnala slovensko, je tako ostala brez olimpijskih iger v Tokiu.

Kvalifikacije za OI 2020, Berlin

Skuopina A, danes ob 17.30:

SLOVENIJA ‒ ČEŠKA 2:1 (12, 26, -19, -)

Vrstni red: Nemčija 7, Slovenija 5, Belgija 2, Češka 1 točka.

Skupina B:

SRBIJA - BOLGARIJA

2:3 (-21, 24, -22, 20, -13)



Ob 20.45:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA



Vrstni red: Bolgarija 7, Francija 4, Srbija 4, Nizozemska 0.

V polfinale gresta dve ekipi. Na OI se uvrsti zmagovalec turnirja.