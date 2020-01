Slovenski zid je bil na pravem mestu. Foto: CEV

Včeraj z igro niso navdušili; maratonski prvi niz, ki se je končal s 34:32, je bil uvod v dolgo tekmo, ki so jo na koncu dobili Slovenci in tako predčasno potrdili svojo pot v polfinale. Prav v besedi predčasno se skriva veličastnost zmage. Turnir v Berlinu je namreč skregan z načeli športa in ferpleja; pet tekem v šestih dneh bo moral odigrati končni zmagovalec. Urnik, ki je ustvarjen za to, da reprezentance taktizirajo in preračunavajo; kdaj igrati na polno, kdaj vsaj malce spustiti ritem.

Prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju Zadnjo tekmo skupinskega dela bodo Slovenci odigrali danes ob 17.30 proti Češki. Polfinale bo v četrtek, finale pa v petek. Vse tekme bodo v prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju.

Urnaut: Treba se je znajti

Slovenski kapetan Tine Urnat je to povedal še bolj sočno: "Samo v odbojki imamo tako sranje, in to je še lepo povedano. Noben šport ni niti blizu temu. Pet tekem v šestih dneh ni človeško, je mučenje. Zato se je treba znajti."

Tudi Giani je taktiziral

Preprosto: treba je vklopiti sistem za preživetje. Tudi Nemci so ga. Selektor Andrea Giani je včeraj na igrišče poslal rezervne reprezentante, ki pa so Slovencem povzročali preveč preglavic. Morda se razmislek slovenskega kapetana zdi nešporten, ampak verjemite, Tine Urnuat, odbojkarski džentelmen, ne bi bil tako oster, če zadeva ne bi bila resna.

Slovenija lahko celo izbira tekmeca

Pravila so takšna, kot so, in slovenski odbojkarji so odločeni, da jih bodo obrnili sebi v korist. Najprej so izkoristili to, da so dobili nekoliko lažjo skupino v predtekmovanju (v nasprotju z evropskim prvenstvom), danes lahko proti Čehom delno počivajo in po razpletu tekme med Srbijo in Bolgarijo celo izbirajo tekmeca v polfinalu. In vse to niso darila ali nepoštena prednost, ampak malenkosti, ki lahko odločajo o končnem uspehu in ki so si jih Slovenci prigarali z leti.