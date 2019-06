Slovenke so na Portugalskem izgubile po petih nizih. Foto: OZS

Slovenke, ki bodo v zadnjih dveh krogih rednega dela lige igrale doma, še naprej ostajajo na prvem mestu v skupini B in tako tudi v boju za finale oziroma za obračune, ki jih peljejo v zlato Evropsko ligo. V sredo bodo v Mislinji gostile Portugalke, v soboto pa se bodo srečale še z Grkinjami. Vse uvodne tri tekme, dvakrat proti Estoniji in enkrat proti Grčiji, so dobile s 3:0.

Selektor Alessandro Chiappini je po tekmi dejal: "Res je, da je še vedno vse v naših rokah, a smo si to, da bi dosegli svoj cilj, otežili. Ne vem, kaj se je zgodilo, zagotovo odnos na začetku tekme ni bil pravi. Tudi na začetku drugega niza nismo igrali dobro, nismo znali ustaviti portugalskih napadalk, čeprav so nizke. Z lahkoto so dosegale točke, predvsem s pomočjo našega bloka, v obrambi pa smo bili počasni."

Nezadovoljna je bila tudi igralka Ela Pintar: "Zdi se mi, da smo se pozno začele boriti, zato se je Portugalkam odprlo in jim potem tudi vse šlo, medtem ko me stvari nekako nismo mogle izpeljati do konca. Nismo jih dovolj pritisnile z začetnimi udarci, zato je bilo toliko težje igrati blok in obrambo, tako da moramo na naslednji tekmi to popraviti."

4. krog:

PORTUGALSKA – SLOVENIJA

3:2 (-25, 22, 23, -22, 9)

Kavalenka 34, Hurst 19; Ščuka 23, Grudina 16, Pintar 13.

Sreda (Mislinja):

SLOVENIJA – PORTUGALSKA

Sobota (Mislinja):

SLOVENIJA – GRČIJA

Lestvica: Slovenija 11, Grčija 6, Portugalska 3, Estonija 2 točki.