Slovenke se borijo za nadaljevanje evropskega prvenstva. Foto: CEV

Z zmago bi si Slovenke že zagotovile uvrstitev med najboljših 16, med katerimi so bile že leta 2015, a takrat je bilo za to dovolj, da so bile uspešne v kvalifikacijah. Nekaj možnosti bi zadržale tudi v primeru poraza, za to pa morajo osvojiti vsaj niz in potem zadnji dan računati na zmago Portugalske proti Ukrajini s 3:0.

Če bi Slovenke Ukrajinke premagale, bi prvenstvo nadaljevale v Bratislavi, kjer bi se pomerile z najboljšo reprezentanco skupine D. V njej je trenutno v najboljšem položaju še neporažena Nemčija, ki je nekoliko presenetljivo dobila dvoboj proti Rusiji.

Slovenija in Ukrajina sta ekipi podobne kakovosti, obe se nista mogli resneje upirati Italiji, Belgiji in Poljski, je pa Ukrajina izkoristila svojo priložnost in gostiteljicam odščipnila niz, medtem ko Sloveniji tega ni uspelo ne proti Poljski ne proti Italiji, proti kateri je v prvem nizu zapravila dve zaključni žogi.

"Ukrajino smo si ogledale v tekmi s Poljsko. Videle smo, da so odlična ekipa in čaka nas težko delo. A če ponovimo igro iz prvega niza proti Italiji, se nimamo ničesar bati. Dale bomo vse od sebe," je pred odločilno tekmo obljubila Sara Najdič.

5. krog, sreda ob 20.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Vrstni red: Italija 12, Poljska in Belgija po 9, Slovenija 3, Ukrajina in Portugalska brez točk.