Angleži so se prvič po letu 2007 uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. Tedaj so se v Franciji uvrstili v veliki finale, kjer pa so morali priznati premoč Južni Afriki (15:6). Nazadnje so bili svetovni prvaki leta 2003, ko so po zaslugi kultnega Jonnyja Wilkinsona z 20:17 premagali Avstralijo v Sydneyju. Foto: Reuters

Ta je prvič v 12 letih tekmovanje končala tako zgodaj, medtem ko so se Angleži prvič po letu 2007 uvrstili med najboljše štiri reprezentance na svetu.

Že v prvem polčasu je v razmiku treh minut dva zadetka (tryja) dosegel Jonny May in s tem postavil temelje visoki zmagi svoje reprezentance, ki je bila v ključnih trenutkih zbrana in odločna, naredila je tudi precej manj napak od tekmeca.

Ta se je na začetku drugega polčasa sicer za trenutek vrnil v dvoboj po zadetku Marikaja Koroibeteja, a je Kyle Sinckler stvari hitro postavil na svoje mesto, zmago pa je nekaj minut pred koncem s prestreženo žogo in prelahko doseženim zadetkom potrdil Anthony Watson.

"Naredili smo, kar smo morali. Povedli smo, potem pa so Avstralci poskušali na vse načine zaostanek zmanjšati. V drugem polčasu smo jim želeli vsiliti našo igro in to nam je tudi uspelo," je po tekmi dejal angleški kapetan Owen Farrell.

Angleži, ki so blesteli s sijajno obrambo, bodo v polfinalu igrali z zmagovalcem obračuna med aktualnimi svetovnimi prvaki Novozelandci in Irci, ki se še nikoli do zdaj niso prebili v polfinale.

Svetovno prvenstvo v ragbiju, Japonska

Četrtfinale:

ANGLIJA - Avstralija 40:16 (17:9)

Danes ob 12.15 (Čofu):

NOVA ZELANDIJA - IRSKA

Nedelja ob 9.15 (Oita):

WALES - FRANCIJA

Ob 12.15 (Čofu):

JAPONSKA - JUŽNA AFRIKA