Maruša Štangar je bila letos tretja na evropskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

21-letno Ljubljančanko je v sloviti dvorani Nippon Budokan v podaljšku ugnala 24-letna Narantsetseg Ganbaatar, nosilka dveh odličij z azijskega prvenstva. V izenačenem dvoboju je bila Mongolka proti še vedno poškodovani Štangarjevi nevarnejša v uvodnih sekundah, v zlati točki pa ji je nato uspel odločilni met za napredovanje.

"Razočarana sem. Pripravili smo se, kot je bilo mogoče, saj mi zaradi poškodbe manjka nekaj treninga. Glavo gor in naprej. Sledijo nove tekme in nabiranje točk za olimpijske kvalifikacije," je povedala tekmovalka, ki si je maja huje poškodovala koleno na tekmi v Bakuju. "V prvem delu sem z dobrim gibanjem nekako uresničila načrt. Za met se ni izšlo. Ko sem v podaljšku dobila dve kazni, pa sem bila prisiljena iti v napad. Ta je bi malce prešibak in tekmica je uspešno izvedla protinapad. A morala sem napadati, saj bi v primeru tretje kazni prav tako izgubila," je še dodala.

Neposredni prenos finalnega dela prvega dne lahko od 12.00 dalje spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

V ponedeljek bo v ženski kategoriji do 52 kg nastopila Anja Štangar in se proti Mongolki Sosorbaram Lhagvasuren, azijski podprvakinji, skušala oddolžiti za poraz mlajše sestre.

V moški kategoriji do 66 kilogramov pa bo imela Slovenija dva predstavnika. Lanskega evropskega prvaka Adriana Gomboca v uvodu čaka 19-letni Ka Jau Leon Taylor Čow iz Hongkonga, nato tekmec iz Macaa, v boju za četrtfinale pa v primeru uvodnih zmag bržkone tretji nosilec Japonec Hoširo Marujama.

Nekaj srečnejši je bil pri žrebu Andraž Jereb, ki bo v uvodu prost, nato pa se bo pomeril z boljšim iz dvoboja med Belgijcem Kennethom van Ganbekejem in Belorusom Dmitrijem Minkovom, ki ju je v preteklosti že premagal.