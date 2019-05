John Higgins je dobil napet dvoboj z Neilom Robertsonom. Foto: Reuters

"Imate tudi vi občutek, da bo obračun dveh nekdanjih svetovnih prvakov končan šele pri izidu 13:12?" je dodal Walker, ki že od leta 2008 občinstvu pred vsako tekmo predstavi vsakega igralca (in zbrane moleduje, naj izklopijo zvok mobilnih telefonov). V resnici je bila takšna tudi želja večine gledalcev, vendar se ni uresničila. Higgins si je tretji zaporedni polfinale v Cruciblu zagotovil nekoliko prej, po 23 igrah.

Še oktobra je 43-letni Škot po zelo slabem začetku sezone razlagal, kako je izpuhtela vsa ljubezen do snukerja. Zmaga v četrtfinalu svetovnega prvenstva bi jo vsekakor morala obuditi. Po zaostanku s 5:7 je dobil pet zaporednih iger, prvič na tekmi povedel in nato uspešno bežal pred letos izvrstnim Avstralcem. A štirikratni svetovni prvak po zmagi s 13:10 ni izžareval posebne samozavesti: "Tole je bilo mučno, kriva pa je miza, ki ni bila na nivoju svetovnega prvenstva. Bela krogla se je od robov od odbijala bolj, kot bi se morala. To me je zelo presenetilo, saj na prvih dveh tekmah tu nisem imel nobenih težav. Po pravici povem, Robertsonova igra je trenutno na višjem nivoju kot moja, ampak ravno zato so težave z mizo nanj vplivale bolj kot name. Iskreno upam, da bomo polfinale igrali na drugi mizi." Omenjene težave najbolje ilustrira podatek, da sta 4. in 5. igralec sveta v celem obračunu skupaj nanizala zgolj tri stotice. "Zelo sem razočaran, ne samo zaradi poraza, ampak zaradi slabih razmer. Težko je bilo igrati tako dolg obračun vedoč, da ne bova mogla graditi visokih nizov oz. osvajati iger v enem obisku mize. Na neki točki sva se Johnom kar med izmenjavo udarcev skupaj smejala odbojem bele krogle," je bil iskren prvak iz leta 2010.

Gilbertu ploskal celo nasprotnik

Pri snukerju se igralci držijo načel, ki jih ne poznamo v ostalih športih. Naprimer da tekmovalec sam prizna lasten prekršek, čeprav ga ni opazil nihče drug v dvorani in bi zato lahko nadaljeval igro. Ali pa da še tako nepriljubljenemu tekmecu za dober varnostni udarec čestita z nežnim trkom po robu mize. Precej redkeje pa vidimo, da nasprotniku za dober udarec pri potapljanju kroglice zaploska. No, Kyren Wilson se v 16. igri pri zaostanku s 6:9 ni mogel zadržati, ko je David Gilbert z razdalje z mize pospravil eno rdečih krogel. V zadnjem delu njunega dvoboja smo resda pogrešali podobno navdušujoče poteze, a Gilbertu – v najbolj težkih časih delal tudi kot pobiralec krompirja – za to ni mar. 37-letnik je igral dovolj dobro, da se je prvič v karieri prebil v polfinale svetovnega prvenstva: "Že dolgo nisem doživljal snukerja, tako kot tu. Ponavadi me uniči prevelika želja po zmagi, zdaj pa uspevam ostajati miren, tudi ko ne gre vse po načrtu." Morda imajo kaj pri tem živahne črnobele nogavice, ki jih bo nosil tudi v polfinalu s Higginsom: "Navadno imam črne, ampak tokrat sem jih pozabil. Ženi ni uspelo priti sem pravočasno z običajnimi, zato sem si nadel te smešne. Zdaj jih bom nosil še naprej, jih bom pa prav gotovo opral," je pojasnil igralec, ki še čaka svojo prvo turnirsko zmago. Kyren Wilson podobnega talismana nima oz. je vso srečo unovčil na obračunu 2. kroga, ko je po preobratu izločil Barryja Hawkinsa. "Po zmagi v prejšnjem krogu so me preveč prevzela čustva. Nikakor se nisem mogel zbrati za četrtfinale. Vse od začetka sem igral slabo. Sploh ne vem, kako mi je uspelo držati stik z Gilbertom do 4:4. David je zaznal, da nisem pravi, in to izkoristil."

Gary Wilson še naprej preseneča

"Sploh nisem vedel, da zna tako dobro igrati snuker, zame je zdaj on prvi favorit za naslov. Ni mi jasno, kako še nikdar ni osvojil nobenega turnirja," pa je po porazu s 9:13 proti 30. igralcu sveta Garyju Wilsonu dejal Ali Carter. Carter, dvakratni finalist svetovnega prvenstva, je sicer bolje začel obračun, povedel s 3 : 0, a je Wilson, ki mu je samozavest zrasla z zmagama nad Luco Brecelom in Markom Selbyjem, naredil delni izid 5 : 0 in vodstva nikdar več izpustil iz rok: "Za mene je zmaga v četrtfinalu SP velika prelomnica. Dočakal bom dan, ko je Crucible rezerviran samo še za eno mizo (do polfinala se igra na dveh mizah istočasno, op. a.). O tem sem sanjal kot otrok. Zelo sem srečen." In te iste sanje so se ponavljale tudi kasneje, ko je izpadel iz turneje in se je moral zaradi želje po igranju snukerja preživljati kot taksist in delavec v tovarni z globoko zamrznjeno hrano. Zdaj si je prvič v karieri prislužil ček s šestmestno številko: "Štiri ali pet let v moji karieri je bilo res težkih, ampak globoko v sebi sem vedel, da se lahko vrnem med najboljše, če le igram tako kot na treningu, ko nihče ne gleda. Te vere vase sem se oklepal na vse možne načine. Mislim, da sem bil vedno dovolj dober, da bi lahko od snukerja živel, pa ni šlo. Najbolj vesel sem, da lahko zdaj razmišljam samo o snukerju."

Najbolj prepričljivo v polfinale Trump

Naslednje tri dni bo Wilson razmišljal o Juddu Trumpu, ki je že torkov sklop iger proti Stephenu Magiureju dobil s 7:1. V sredo mu ni bilo treba vleči nobenih asov iz rokava, zanesljivo je zmagal s 13:6. "Vesel sem, da sem tako prepričljivo zmagal. Vedno je lepo tako nadigrati nasprotnika. Po torkovem dobrem začetku sem si sicer postavil cilj, da mu ne dovolim osvojiti več kot treh iger, s čimer bi si omogočil prost današnji večer, ampak za to sem naredil nekaj napak preveč." Gary Wilson na papirju in stavnicah ni favorit, a Trump je šel že skozi preveč krutih šol, da bi se pri napovedih prenaglil: "Stavnice se zmeraj motijo, ne zaupam jim. Wilson je dober igralec, zelo uživa na tem turnirju, kar je zelo pomembno. Sami vidite, kaj vse mu uspeva."

Snuker, svetovno prvenstvo, četrtfinale:

GILBERT (ANG/16) – K. WILSON (ANG/8) 13:8

HIGGINS (ŠKO/5) – ROBERTSON (AVS/4) 13:10

G. WILSON (ANG) – CARTER (ANG) 13 : 9

TRUMP (ANG/7) – MAGUIRE (ŠKO/15) 13:6