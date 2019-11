Igralci Dobovca so navdušili v prvem polčasu. Foto: Sandi Škvarč

Dobovčani, ki so tretjič igrali v elitnem delu Lige prvakov (pred tem v sezonah 2015/16 in 2018/19), so na turnirju igrali dobro in v 1. krogu s 3:1 premagali belgijski Halle-Gooik, v 2. pa so odpravili še Mostar iz Bosne in Hercegovine s 6:1. Izbranci Kujtima Morine so tako prišli do odločilnega boja z Rusi za prvo mesto v skupini A., za preboj med elitno četverico bi potrebovali vsaj točko.

Žiga Čeh je zadel za vodstvo v 7. minuti, ko je s trebuhom žogo potisnil v mrežo po podaji Tea Turka iz kota z desne strani. Vodstvo je trajalo kratek čas, saj je v 9. minuti Artem Nijazov izkoristil lepo dolgo podajo Lina s strelom pod prečko.

V 15. minuti je Čeh imel novo lepo priložnost, ko je bil sam pred tekmečevim vratarjem, a je žogo poslal malo mimo gola, takoj zatem je na drugi strani podobno priložnost zapravil Nijazov. V 17. minuti so se slovenski prvaki znova veselili, po novi podaji Turka z desne strani je bil pred golom najbolj spreten Vedran Matošević.

V 18. minuti je Damir Puškar ustavil nevaren poskus Paulinha in Romula. Nijazov je manj kot pol minute pred odmorom zatresel še prečko.

Rusi so se razigrali v drugem polčasu

V 22. minuti so Rusi izenačili, ko je Paulinho stekel za slovensko obrambo in žogo po lepi dolgi podaji z lobom spravil še prek Puškarja za 2:2. Ruski pritisk je v 27. minuti malce prekinil Rok Mordej, ki je stekel v protinapad in z leve strani žogo poslal prek vrat.

Rusi so pritisk kronali v 33. minuti, ko je Denis Totošković izgubil žogo malce zunaj lastnega kazenskega prostora, odvzel mu jo je Arser Bagirov, ki je nato matiral še Puškarja. V 36. minuti je bil izključen Mordej zaradi prekrška nad Bagirovom.

Puškar je imel nato nekaj dela ob številčni prednosti gostiteljev turnirja, ki so na 4:2 povišali v 38. minuti, ko je več kot z desetih metrov zadel Denis Burkov. Končni izid je v 40. minuti postavil Lin, ki je prestregel podajo Čeha in nato z več kot polovice igrišča žogo poslal v prazno mrežo, saj so Dobovčani igrali brez vratarja.

Tudi Barcelona in Sporting na zaključnem turnirju

Na zaključni turnir sta se prebila tudi Barcelona iz skupine D in branilec naslova Sporting CP iz skupine B.

3. krog:

DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL – KPRF

2:5 (2:1)

Čeh 7., Matošević 17.; Nijazov 9., Paulinho 22., Bagirov 33., Burkov 38., Lin 40.

HALLE-GOOIK – MOSTAR

8:3 (3:3)

1. krog:

DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL – HALLE-GOOIK (BEL) 3:1 (0:1)

KPRF (RUS) – MOSTAR 7:2 (4:0)

2. krog:

MOSTAR – DOBOVEC PIV. KOZEL 1:6 (0:3)

KPRF – HALLE-GOOIK 2:1 (1:1)

Vrstni red: KPRF 9, Dobovec 6, Halle Gooik 3, Mostar 0 točk.

Ruski KPRF se je uvrstil na sklepni turnir najboljše četverice.