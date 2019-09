Eva Terčelj je postala svetovna prvakinja za leto 2019. Foto: Nina Jelenc

V slalomu na divjih vodah reke Serge so bili v soboto na sporedu zaključni boji v slalomu za kanuiste in kajakašice, ki so prinesli dve medalji za Slovenijo. Eva Terčelj je presenetila vse v finalu, kjer je še nadgradila polfinalno vožnjo, v kateri je imela šesti čas. V finalu je odpeljala popolno, brez napak in izjemno hitro, zlasti v spodnjem delu.

27-letna Ljubljančanka je v zadnjih metrih ugnala tudi najboljšo kajakašico zadnjih let in olimpijsko prvakinjo Jessico Fox. Avstralka je imela na vseh vmesnih časih prednost pred Slovenko, a na koncu zaustala za 42 stotink. Bron je osvojila Novozelandka Luuka Jones, ki je bila le 0,50 sekund počasnejša od nove svetovne prvakinje.

Eva Terčelj je postavila nov mejnik za ženski divjovodašice, saj je na svetovnih prvenstvih osvojila sploh prvo slovensko posamično kolajno v ženski konkurenci. Katalonski Seu d'Urgell je srečen kraj za Ljubljančanko, saj je pred že 6 leti na olimpijski progi osvojila svojo dozdaj edino zmago za svetovni pokal.

Zlata vožnja Eve Terčelj

Savšek besen po polomu v polfinalu

Po pričakovanjih je moški razred C-1 prinesel uspeh Sloveniji, a glede na kvalifikacijske dosežke je bil favorit predvsem evropski prvak Benjamin Savšek, leta 2017 tudi že svetovni prvak. Vendar se je 30-letni Ljubljančan opekel v polfinalu in ostal brez boja za odličja.

Luka Božič je s 3. mestom v polfinalu priboril Sloveniji olimpijsko vstopnico v kanuju, hkrati pa postal eden izmed kandidatov za odličje v opoldanskem finalu. Foto: Nina Jelenc

Božič najhitrejši, a obakrat z dotikom

Na obeh sobotnih nastopih je blestel drugi slovenski kanuist Luka Božič. Tretji najboljši izid je imel tako v polfinalu kot finalu, obakrat je bil tudi najhitrejši, a tudi obakrat si je zaradi dotika prislužil po eno 2-sekundno kazen.

Pred 10 leti v Seu d'Urgellu s Taljatom prvič na odru

Uspeh kariere za 28-letnika iz Šempetra pri Gorici, ki je osvojil prvo posamično medaljo na velikih tekmovanjih. Predtem je Božič redno osvajal odličja v dvojcu (C-2) skupaj s Sašom Taljatom. Očitno je Seu d'Urgell srečni kraj za Božiča, saj je prvo medaljo s Taljatom osvojil ravno na katalonski strani Pirenejev pred 10 leti.

Skupaj s Taljatom je bil na SP-ju 2009 bronast, svetovna prvaka pa sta postala v Deep Creek Laku leta 2014, z evropskih prvenstev pa imata bron iz Dunaja 2014. Ob tem ima Božič še dva ekipna brona: iz SP-ja 2014 in EP-ja 2013.

Pred Slovencem samo Bask in Francoz

Novi svetovni prvak je postal Francoz Cedric Joly, medtem ko je domače navijače razveselil Bask Ander Elosegui. Olimpijski prvak Francoz Denis Gargaud in prvi favorit je osvojil peto mesto.

Bronasta finalna vožnja Luke Božiča

Benjamin Savšek je po odličnih četrtkovih kvalifikacijah v soboto ostal brez pričakovanega finala in zaostal za reprezentančnim kolegom v internem boju za nastop v Tokiu 2020. Foto: Nina Jelenc

Božič priboril olimpijsko kvoto

V kvalifikacijah je bil Benjamin Savšek drugi, a to mu ni nič pomagalo v polfinalu. V zadnjih protitočnih vratih je storil napako, izgubil čas in si prislužil še dve kazenski sekundi. Na koncu je ostal brez finala, zasedel je 18. mesto.

Nasprotno je v polfinalu odlično vožnjo uprizoril Luka Božič, ki je bil kljub dvema kazenskima sekundama tretji, brez kazni bi bil zagotovo najboljši. S tretjim mestom je Sloveniji priboril olimpijsko kvoto, brez katere so sicer presenetljivo ostali Nemci in Italijani (kvoto si je priborilo 11 držav). Božiča sta v polfinalu premagala Francoz Denis Gargaud Chanut in Poljak Grzegorz Hedwig.

Ker je bila to tudi prva od treh izbirnih tekem za uvrstitev na olimpijske igre, na katerih lahko nastopa le en tekmovalec iz posamezne države, se je Savšek znašel v položaju, kjer je nastopu v Tokiu 2020 veliko bližje Božič.

Blaž Cof v spustu med kanuisti brani zlato z zadnjega svetovnega prvenstva. Foto: Nina Jelenc

Eva Terčelj šesta v polfinalu

Olimpijsko kvoto je z uvrstitvijo v finale izpolnila tudi Eva Terčelj, v polfinalu je zabeležila šesti čas. Za najhitrejšo, Nemko Ricardo Funk, je brez kazni zaostala točno sekundo in pol.

Popoldne bodo na sporedu še finalni boji v spustu. Zanimivo bo po zaslugi tekmovalcev v spustu, med kajakaši se naj bi se za zlato v sprintu udarila Nejc Znidarčič in Anže Urankar, med kanuisti bo zlato branil Blaž Cof.