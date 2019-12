Fallon Sherrock je presegla vsa pričakovanja in poskrbela za odmevno zgodbo. Pikado se je znašel v vseh svoetvnih športnih medijih. Foto: AP

Sherrockova je čez noč postala zvezdnica, saj še nikoli pred tem nobena ženska ni premagala moškega na največjem odru v pikadu - v kultni dvorani Alexandra Palace v Londonu.

Fallon je v uvodnem krogu izločila Tedda Evettsa s 3:2, v drugem krogu pa je bila senzacionalno boljša od Mensurja Suljevića s 3:1 v nizih.

Odmevna zmaga nad Suljevićem

47-letni Srb se je leta 1993 preselil na Dunaju in treniral v bratovem lokalu. Suljević je pred dvema letoma osvojil Ligo prvakov v pikadu, ko je v finalu ugnal dvakratnega svetovnega prvaka Garyja Andersona z 11:9 v igrah. Letos je igral tudi v prestižni Premier ligi in končal na šestem mestu. Velja za enega izmed najbolj priljubljenih igralcev pikada in zmaga Sherrockove nad njim je zelo odmevala.

Tudi Dobey se je znašel v težavah

Navijači v Alexandra Palaceu so glasno navijali za Sherrockovo in še glasneje žvižgali tekmecem. Tudi Dobey je imel danes težko delo. Ko je Sherrockova povedla z 2:1 v nizih, se je zdelo, da se obeta nova senzaicja. Prva ženska med najboljših 16 na svetu. 29-letni Dobey je v zadnjih treh nizih blestel, dobil jih je s skupnim izidom 9:1 v igrah. Po koncu obračuna ga je bilo kar malce sram na odru, saj je polna dvorana prepevala pesmi v čast Sherrockovi.

Zadnjih dveh tednov ne bo pozabila nikoli

"Niti slučajno nisem razočarana. To je bil eden izmed vrhuncev mojega življenja. Izvlekla sem maksimum, več preprosto ni šlo. Nikoli v življenju ne bom pozabila teh dveh tednov. Zdaj se bom vrnila v normalno življenje, kar pa ne bo lahko. Res sem uživala," je pojasnila Sherrockova.

Leta 2014 je rodila sina Roryja, ki je avtist in Sherrockova se mora veliko ukvarjati z njim. Pred dvema letoma je imela tudi velike težave z ledvicami, a jih je uspešno premagala.

Njeno življenje se je v zadnjih dveh tednih postavilo na glavo. 25-letna frizerka je postala športna zvezdnica v Veliki Britaniji in tudi precej širše. Svetovno prvenstvo v pikadu je velik dogodek. V Nemčiji in na Nizozemskem ima pikado vsako leto več privržencev, dvorane so razprodane mesece vnaprej.

Postati želi svetovna prvakinja

4. januarja se začenja BDO svetovno prvenstvo za dekleta, kjer bo Sherrockova v središču pozornosti. Leta 2015 je izgubila v finalu proti Lisi Ashton z 1:3 v nizih. Konkurenca pri dekletih je vsako leto močnejša.

"Ne vem, kaj me še čaka v nadaljevanju. Moj veliki cilj je naslov svetovne prvakinje, ki ga še nimam, tekmice pa so zares močne," je še dodala 25-letnica.

Tudi Suzukijeva blizu zmage

Aktualna svetovna prvakinja Mikuru Suzuki je bila prav tako blizu presenečenja v Alexandra Palaceu, a je v prvem krogu izgubila proti Jamesu Richardsonu z 2:3 v nizih, potem ko je imela priložnost, da zaključi obračun.

Do zdaj je na svetovnem prvenstvu PDC igralo pet žensk. Gayl King leta 2000, Anastasia Dobromislova (2009 in 2019) in Lisa Ashton niso uspele presenetiti.

Na svetovnem prvenstvu PDC je prejšnji teden po desetih letih znova nastopil Slovenec. Benjamin Pratnemer je v prvem krogu izgubil proti Justinu Pipu z 2:3 v nizih. Mariborčan je zapravil tri zaključne puščice v četrtem nizu.