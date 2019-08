Tisto, kar je po tihem upala in napovedovala, je na prizorišču olimpijskih iger, na katerih bo tudi nastopila, uresničila. 20-letna Korošica je pometla s konkurenco v treh od štirih disciplin, v dveh je naslov ubranila. Z uvrstitvijo v finalni del prvenstva si je zagotovila olimpijsko vozovnico. Kot prvakinja bo prva kandidatka tudi za olimpijsko zlato. Foto: Manca Ogrin

Prva v zgodovini je prišla do trojčka zmag na istem svetovnem prvenstvu – po zlatu v balvanskem in težavnostnem plezanju je bila danes najboljša še v kombinaciji.

Janja je bila najboljša, ko je bilo to najbolj potrebno - potrdila je, da si zasluži naziv najboljše plezalke na svetu. Foto: Manca Ogrin

Njej v čast so tretjič na prvenstvu zaigrali Zdravljico, po podelitvi kolajn pa je razkrila svoj recept za uspeh. "Če ne uživaš v plezanju in v tekmah, potem delaš nekaj narobe. Mislim, da se je treba smejati, potem tudi vedno dobro plezaš. Vedno govorim, da če se smejim, bom tudi dobro plezala. Nisem najbolje začela, ampak izteklo se je pa odlično. Tako da je to res neverjeten dan," je žarela Janja.

Garnbretova je imela na začetku današnje tekme veliko težav, tako je bila po prvi disciplini, hitrostnem plezanju, šele na šestem mestu. Nato je po balvanih napredovala na skupno četrto, v težavnostnem plezanju pa je najhitreje splezala do vrha in končne zmage.

Dan, poln vzponov in padcev, je podoživela tako: "V hitrosti sem dvakrat zdrsnila, a nisem razmišljala o ničemer, ker ni konec, dokler ni konec tekme. Če ti hitrost ne gre najbolje, imaš še vedno balvane, po njih še vedno težavnost. Ohranila sem mirno glavo in se osredotočila na balvane. Res jih nisem začela najbolje, a drugega splezala v prvem poskusu, tudi po prvem ohranila mirno glavo in uživala naprej, tretjega balvana ni splezala nobena, tako da se je odlično izteklo. Pred težavnostjo sem vedela, da je Ai splezala smer, in sem vedela, da jo moram tudi sama, če si želim to zlato kolajno. Preplezala sem jo brez pritiska, zaupala sem vase in res uživala v tej smeri, tako da se je izteklo odlično."

Janji Garnbret uspelo, kar ni še nikomur – tri zlata na enem SP-ju

O uspehu Janje Garnbret

Oblika današnjega tekmovanja bo na sporedu tudi na olimpijskih igrah v Tokiu naslednje leto, zato je zlato Janje Garnbret potreseno z dodatnim optimizmom.

"Več od tega preprosto ne gre"

"Janja je bila fenomenalna," je po živčni tekmi dejal selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren. Pripomnil je še: "Nihče od Janje ni zahteval, da mora še to zmagati. Je že pred to tekmo naredila dovolj. Hkrati je še Mia Krampl osvojila težavnostno srebro. Res se nam vsem smeje, več od tega preprosto ne gre."

Svetovno prvenstvo se bo končalo jutri z moško kombinacijo, a brez slovenskih predstavnikov.

Janja v družbi reprezentančnih trenerjev (Urh Čehovin, Luka Fonda in Gorazd Hren). Foto: Manca Ogrin

Janja po še en naslov

S SP-jem pa se sezona ni končala, saj športne plezalce in plezalke čakajo še tri tekme svetovnega pokala v težavnosti. Prva naslednja bo konec septembra v Kranju, ko se bo šampionka predstavila domačim navijačem.

Garnbretova bo letos lovila svoj še četrti zaporedni naslov skupne zmagovalke v težavnosti in hkrati tudi v kombinaciji svetovnega pokala.

Pred prvenstvom na Japonskem si je kot prva z neprekinjenim nizom šestih zmag zagotovila svoj premierni naslov zmagovalke svetovnega pokala v balvanskem plezanju.

Foto: EPA

Starši Janje Garnbret neizmerno srečni in zadovoljni

Janja je na svetovnih prvenstvih zbrala že sedem medalj (šest zlatih), s čimer je postala najuspešnejša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja. Foto: Manca Ogrin

Z vsakega SP-ja najmanj ena medalja

Janja se je doslej udeležila treh svetovnih prvenstev. Z vsakega je domov prinesla vsaj eno medaljo. Skupaj je na svetovnih prvenstvih zbrala že sedem medalj (šest zlatih), s čimer je postala najuspešnejša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja.

Svojo prvo sezono med članicami v svetovnem pokalu je kronala z osvojenima premiernima naslovoma skupne zmagovalke v težavnosti ter kombinaciji v seštevku disciplin. Težavnostni in kombinacijski seštevek je osvojila tudi v sezonah 2017 in 2018 svetovnega pokala.

Na naslednjem svetovnem prvenstvu lani septembra je še kot najstnica, pri 19 letih, osvojila srebro v težavnosti ter postala prva svetovna prvakinja v novi disciplini olimpijski kombinaciji, v kateri se plezalci preizkušajo v vseh treh disciplinah, hitrosti, balvanih in težavnosti, o najboljših pa odloča zmnožek izidov. Prav tako je prvič v karieri kot najbolj vsestranska tekmovalka osvojila tudi zlato na balvanih.

Letos na Japonskem je dosežek iz Innsbrucka še nadgradila. Postala je prva tekmovalka, ki je uspešno ubranila naslova svetovne prvakinje na balvanih in nato še v olimpijski kombinaciji, lansko težavnostno srebro pa je pozlatila.