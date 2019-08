V ženski kategoriji bodo slovenske barve branile Maruša Štangar, bronasta z evropskega prvenstva in evropskih iger junija letos v Minsku v kategoriji do 48 kg, njena sestra Anja v kategoriji do 53 kg, olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg, aktualna evropska prvakinja iz Minska Klara Apotekar do 78 kg in Ana Velenšek, bronasta v zadnjih olimpijskih iger v Riu 2016 v kategoriji do 78 kg, ki zdaj tekmuje v kategoriji nad 78 kg.



Tina Trstenjak (levo) je olimpijska, svetovna in evropska prvakinja. Pred dvema letoma je bila na svetovnem prvenstvu v Budimpešti srebrna. Foto: EPA

V moški konkurenci je najmočnejše slovensko ime lanski evropski prvak Adrian Gomboc, ki bo tako kot Andraž Jereb nastopil v kategoriji do 66 kg, priložnost bo dobil tudi talentirani Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kg. Ekipa je v primerjavi s pričakovanji kar precej okrnjena. Andreja Leški in Kaja Kajzer okrevata po poškodbi in nista pripravljeni za SP, bržkone pa bi priložnost dobil tudi mladi Enej Marinič, ki pa prav tako počiva po poškodbi - moral je na operacijo kolena.

Fabjan: Trstenjakova in Gomboc favorita za visoka mesta

"Naši cilj ostajajo dobre borbe, ki bodo pripeljale tudi do želenih uspehov. Največja favorita za visoka mesta sta Tina Trstenjak in Adrian Gomboc," pred odhodom na SP pravi najizkušenejši med slovenskimi trenerji Marjan Fabjan. Ta veliko pričakuje predvsem od tekmovalcev, ki so v preteklosti že osvajali kolajne, a predvsem za svoje tekmovalke iz Sankakuja izpostavlja, da je denimo Velenškova še vedno nekaj kilogramov prelahka, da bi suvereno obvladovala konkurenco, Apotekarjevi pa ne glede na evropski naslov manjka še nekaj izkušenj.

Priprave na časovno in klimatsko razliko

A prvenstvo bo pomembno tudi z drugih vidikov. Judoisti bodo nabirali pomembne točke za uvrstitev na olimpijske igre, obenem pa si bodo natančno ogledali dvorano, ki bo prihodnje leto gostila olimpijski turnir. "Tukaj bomo pripravili vse, da bo nastop prihodnje leto lažji. Gre za cel protokol, od slačilnic, do ogrevanja prihoda v dvorano. Obenem bomo testirali, koliko priprave posamezniki rabijo za pot v Tokiu, da se bodo čim lažje prilagodili na časovno in klimatsko razliko," še izpostavlja Fabjan.